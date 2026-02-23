Chacho Coudet pica en punta para reemplazar a Marcelo Gallardo en River

Tras la salida del Muñeco, la dirigencia de River inició contactos con Eduardo Coudet, hoy entrenador del Alavés , y lo tiene como principal candidato. También suenan los nombres de Gabriel Milito, Ariel Holan, Hernán Crespo, entre otros.

Según trascendió, la dirigencia de River mantiene contactos con Chacho Coudet, quien se perfila como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gallardo.

La salida de Marcelo Gallardo abrió de inmediato el tiempo de decisiones en River Plate. Con el banco vacante y la necesidad de recomponer el rumbo deportivo, la dirigencia empezó a moverse en silencio y ya tiene un nombre que asoma por encima del resto: Eduardo Coudet.

El exvolante del club, con pasado en Núñez y experiencia como entrenador en el fútbol argentino y europeo, aparece hoy como el principal apuntado para iniciar una nueva etapa. De acuerdo a lo trascendido, ya existió un primer contacto informal entre su entorno y dirigentes del Millonario para explorar condiciones y disponibilidad.

Actualmente, Coudet dirige al Deportivo Alavés y tiene contrato vigente hasta el 30 de junio. Ese detalle no es menor: el equipo español atraviesa una temporada delicada en LaLiga, ubicado en la zona baja de la tabla y en plena pelea por la permanencia. Su salida anticipada dependería tanto de una negociación contractual como de la situación deportiva del club.

image Tres nombres en carpeta. Además de Eduardo Coudet, que aparece como favorito, la dirigencia de River también analiza a un viejo conocido del club, el Pelado Díaz, y al exgoleador Hernán Crespo como posibles reemplazantes de Gallardo. Gentileza. Un ofrecimiento que encontró eco En medio de la incertidumbre que rodeaba el final del ciclo de Gallardo, desde el entorno del propio Coudet hicieron saber su predisposición para asumir el desafío. El nombre no genera resistencia en la comisión directiva y, por el contrario, reúne consenso por su perfil competitivo y su identificación con la institución.

Sin embargo, más allá de la buena sintonía inicial, en River son conscientes de que no será una operación sencilla. El contexto contractual y el presente del Alavés obligan a manejar los tiempos con cautela.