River Plate no tiene paz: dos referentes del club se pelearon por Marcelo Gallardo

El cruce entre dos apellidos fuertes para la historia del Millonario se dio en el marco de la continuidad del entrenador.

River Plate sufre un mal momento, y Marcelo Gallardo quiere dejarlo atrás

River Plate sufre un mal momento, y Marcelo Gallardo quiere dejarlo atrás

El cruce se produjo en la pantalla de ESPN, donde Leonardo Astrada trabaja como panelista. El exvolante y entrenador se refirió a una publicación en las redes sociales de Ramón Díaz que lo molestó. La misma muestra todos los clubes donde el Pelado estuvo, junto a la frase: "Ganar no es lo más importante, es la única opción".

Pensando que se trataba de un ofrecimiento para retornar al Millonario en lugar de Marcelo Gallardo, Astrada lanzó: "Hubo una publicación de Ramón que no es de Ramón. En este momento... No sé si tiene un community manager (CM) o fue Emiliano. No era el momento de hacer esa publicación, porque cuando uno está tambaleando no te tienen que tumbar".

A continuación, el Jefe tiró: "En River vos tenés una identificación, un cariño. Cuando está alguien nacido de la institución que no está bien... Una cosa es decir que no me gusta cómo juega y otra cosa es postularte. ¿Si soy más Gallardista que nunca? Sí, olvidate. Y esto lo va a hacer enojar. ¿Si lo quisieron tumbar? No sé, pero a mí no me gusta, no soy así. Esa aparición en momentos críticos no hace falta porque Ramón tiene su historia en River y, si tiene que volver, volverá solo. Yo lo tomé como una manera de postularse".

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por el entorno de Ramón Díaz, ya que su hijo Emiliano pidió derecho a réplica en el mismo programa: "Fue tres años mi capitán y me conoce desde los nueve años. Y cuando pasa eso, a mí me dolió. Nos fuimos del club en 2014 y nunca hicimos nada en contra de nadie, porque somos hinchas de River y queremos que le vaya bien. Hicimos toda nuestra carrera afuera”, expresó en primer término.

Luego, agregó que la responsabilidad de publicar en Instagram es de una persona contratada, ajena al mundo River Plate. "La cuenta es manejada por un community manager de Brasil, por ahí pudo haber errado en alguna otra palabra, pero quería aclarar eso porque pueden dudar de nosotros como entrenadores y como el jugador que fui, pero como persona... Como persona duele y más de una persona a la que admiro y quiero mucho como Leo", cerró.

