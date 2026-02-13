13 de febrero de 2026 - 16:33

Marcelo Gallardo y River: el futuro inmediato marcará la continuidad del "Muñeco" en el Millonario

Luego de un comienzo de año catastrófico para River, Marcelo Gallardo tiene la obligación de revertir el presente del equipo en el corto plazo.

1000x665 (34)
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El River de Marcelo Gallardo da la sensación de haber dejado atrás buena parte de aquel sello competitivo, intenso y ganador que definió su primera etapa al frente del equipo. En este segundo ciclo, que ya acumula un año y medio, el conjunto de Núñez transita una etapa de dudas, sin una identidad marcada ni señales claras de recuperación.

Leé además

River sufrió otra caída, quedó con un jugador menos y Gallardo fue expulsado en medio del caos.  

Los irónicos aplausos de Marcelo Gallardo que terminaron en expulsión

Por Redacción Deportes
El volante maipucino se estrechó en un emotivo abrazo con su ex entrenador y amigo, Marcelo Gallardo.   

Abrazo, recuerdos y emoción: Enzo Pérez se reencontró con Gallardo en La Paternal

Por Redacción Deportes
image

El propio Marcelo Gallardo es consciente del momento, al igual que el plantel. Así lo dejó entrever Juan Fernando Quintero al retirarse del vestuario, con una frase que resonó fuerte: “Esto no puede pasar en River”. Las estadísticas respaldan la preocupación: 12 caídas en los últimos 18 encuentros colocan bajo análisis la gestión del entrenador más laureado en la historia del club y obligan a mirar con detenimiento lo que viene.

Desde el entorno de Núñez, en línea con lo manifestado por Matías Biscay en conferencia, aseguran que el DT no contempla dar un paso al costado. Está convencido de que aún dispone de herramientas, energías y argumentos futbolísticos para revertir la situación y encaminar al equipo en este tramo complejo.

image

Cada partido se verá reflejado en la continuidad de Marcelo Gallardo en River

En el día a día reconocen que el límite está cerca y que es momento de asumir responsabilidades. La apuesta es sostener el trabajo y la idea para consolidar esa versión renovada que insinuó algo distinto en los primeros partidos del año, pero que luego perdió consistencia. El mensaje desde el cuerpo técnico es claro: seguir insistiendo y no retroceder. En cuanto a la dirigencia, el apoyo se mantiene sin demasiadas declaraciones públicas; pese al malestar por los resultados y la falta de funcionamiento, hoy no se analiza interrumpir el proceso.

Gallardo continuará al frente de River Plate, aunque el corto plazo será determinante. El calendario inmediato marcará el pulso, primero, el estreno en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar (martes 17 de febrero), un duelo que en Núñez consideran clave para recuperar confianza y evitar cualquier contratiempo. Luego aparecerá Vélez Sarsfield, señalado como un cruce determinante que podría marcar un punto de inflexión en este ciclo que atraviesa una etapa tan delicada como decisiva.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Bicho con un golazo de Hernán López Muñoz le está ganando a River, por la mínima diferencia en La Paternal.

Liga Profesional: River sigue sin reacción y sumó una nueva derrota

Por Redacción Deportes
River Plate visita a Argentinos Juniors y Marcelo Gallardo planifica el equipo

La llamativa decisión de Marcelo Gallardo tras el golpazo ante Tigre

Por Redacción Deportes
River presentó su nueva camiseta para este 2026.

"Horrible, me encanta": la nueva camiseta violeta de River que ya tiene fecha de estreno

Por Francisco Moreno
River cayó por 4 a 1 en condición de local contra un Tigre embravecido.

Una goleada Monumental: River cayó ante el Tigre de Diego Dabove

Por Redacción Deportes