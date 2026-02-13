Marcelo Gallardo y River: el futuro inmediato marcará la continuidad del "Muñeco" en el Millonario

Luego de un comienzo de año catastrófico para River, Marcelo Gallardo tiene la obligación de revertir el presente del equipo en el corto plazo.

El River de Marcelo Gallardo da la sensación de haber dejado atrás buena parte de aquel sello competitivo, intenso y ganador que definió su primera etapa al frente del equipo. En este segundo ciclo, que ya acumula un año y medio, el conjunto de Núñez transita una etapa de dudas, sin una identidad marcada ni señales claras de recuperación.

La reciente caída frente a Argentinos Juniors volvió a encender las alarmas y dejó el escenario en un punto sensible. Aunque puertas adentro existe la intención firme de encauzar el rumbo, el crédito comienza a reducirse y el margen para nuevas equivocaciones luce cada vez más estrecho.

image El propio Marcelo Gallardo es consciente del momento, al igual que el plantel. Así lo dejó entrever Juan Fernando Quintero al retirarse del vestuario, con una frase que resonó fuerte: “Esto no puede pasar en River”. Las estadísticas respaldan la preocupación: 12 caídas en los últimos 18 encuentros colocan bajo análisis la gestión del entrenador más laureado en la historia del club y obligan a mirar con detenimiento lo que viene.

Desde el entorno de Núñez, en línea con lo manifestado por Matías Biscay en conferencia, aseguran que el DT no contempla dar un paso al costado. Está convencido de que aún dispone de herramientas, energías y argumentos futbolísticos para revertir la situación y encaminar al equipo en este tramo complejo.

image Cada partido se verá reflejado en la continuidad de Marcelo Gallardo en River En el día a día reconocen que el límite está cerca y que es momento de asumir responsabilidades. La apuesta es sostener el trabajo y la idea para consolidar esa versión renovada que insinuó algo distinto en los primeros partidos del año, pero que luego perdió consistencia. El mensaje desde el cuerpo técnico es claro: seguir insistiendo y no retroceder. En cuanto a la dirigencia, el apoyo se mantiene sin demasiadas declaraciones públicas; pese al malestar por los resultados y la falta de funcionamiento, hoy no se analiza interrumpir el proceso.