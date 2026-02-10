La llamativa decisión de Marcelo Gallardo tras el golpazo ante Tigre

El entrenador de River Plate comenzó a dar pistas del equipo que planifica para enfrentar a Argentinos Juniors por la Liga Profesional.

El momento de River Plate es apremiante. Con una durísima derrota por 4 a 1 en casa y la paciencia del hincha agotándose, el entrenador Marcelo Gallardo tendrá que lograr levantar cabeza ante Argentinos Juniors, y subir en la tabla de la Liga Profesional.

No hay mucho margen para el error ni para jugadores ni para el Muñeco, que diagrama el once inicial que tendrá a su cargo la responsabilidad de una victoria ante el Bicho de La Paternal. El objetivo es mejorar el rendimiento después de ganarse el repudio del Monumental tras perder ante Tigre el pasado fin de semana.

Sin embargo, una determinación por parte del director técnico puede sorprender a propios y extraños. Lejos de patear el tablero e introducir modificaciones en nombres y esquema, Gallardo repetiría casi los mismos futbolistas que perdieron con el Matador. Se trata de una decisión llamativa, teniendo en cuenta que significaría que algunos juveniles con proyección quedarían afuera.

Marcelo Gallardo prepara una sola modificación: RIVER PLATE Giuliano Galoppo podría volver al once de River Plate El único cambio sería obligado, debido a la expulsión sufrida por Fausto Vera. En su lugar se mantiene la duda sobre Giuliano Galoppo y Kevin Castaño. Además, Franco Armani todavía no recibió el alta médica, y por ahora seguiría el juvenil Santiago Beltrán.

El esquema tampoco mutará, y seguirá siendo con cuatro defensores, tres volantes de contención, Quintero actuando como enlace y dos puntas repartiéndose el ataque (Facundo Colidio y Maximiliano Salas). Así, River buscará cambiar el chip y recuperar la alegría con los mismos intérpretes que fueron goleados en el Monumental.