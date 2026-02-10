La llamativa decisión de Marcelo Gallardo tras el golpazo ante Tigre

El momento de River Plate es apremiante. Con una durísima derrota por 4 a 1 en casa y la paciencia del hincha agotándose, el entrenador Marcelo Gallardo tendrá que lograr levantar cabeza ante Argentinos Juniors, y subir en la tabla de la Liga Profesional.
Sin embargo, una determinación por parte del director técnico puede sorprender a propios y extraños. Lejos de patear el tablero e introducir modificaciones en nombres y esquema, Gallardo repetiría casi los mismos futbolistas que perdieron con el Matador. Se trata de una decisión llamativa, teniendo en cuenta que significaría que algunos juveniles con proyección quedarían afuera.
El esquema tampoco mutará, y seguirá siendo con cuatro defensores, tres volantes de contención, Quintero actuando como enlace y dos puntas repartiéndose el ataque (Facundo Colidio y Maximiliano Salas). Así, River buscará cambiar el chip y recuperar la alegría con los mismos intérpretes que fueron goleados en el Monumental.
La formación de River Plate ante Argentinos Juniors:
De no mediar más modificaciones, el once inicial de Marcelo Gallardo para enfrentar el jueves por la noche a Argentinos Juniors sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Maximiliano Salas.