River Plate y un duelo importante para la recuperación ante Argentinos Juniors: hora, TV, formaciones

River Plate visita este jueves desde las 21.15 horas a Argentinos Juniors , por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional , en busca de un buen resultado que le permita dejar atrás la goleada sufrida ante Tigre en su última presentación. Será en el estadio Diego Armando Maradona, con Andrés Merlos de árbitro.

El Millonario llega a este partido en un complicado momento , ya que en la fecha 4 sufrió una durísima goleada como local por 4-1 ante Tigre , que terminó con insultos y chiflidos de los hinchas en un tenso estadio Monumental.

Previamente había cosechado buenos resultados gracias a los triunfos frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además del empate como visitante ante Rosario Central. Estos resultados le permiten estar cuarto en la Zona B , aunque la caída en su última presentación dejó más dudas que certezas.

Respecto al once inicial, Marcelo Gallardo no planea demasiados cambios y le ratificará la confianza a los que vienen de caer ante el Matador. La única modificación es obligada: el ingreso de Giuliano Galoppo por el expulsado Fausto Vera.

El match se disputará este jueves, en el comienzo mismo de la fecha, debido a que luego el Millonario tiene que enfrentar a Ciudad de Bolivar en el comienzo de la Copa Argentina. Ese duelo será el martes 17 en La Pedrera, de San Luis.

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un irregular arranque de año, en el que sufrió una rápida eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland, mientras que en el Torneo Apertura solo sumó cinco puntos producto del triunfo sobre Sarmiento de Junín, los empates con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba y la derrota frente a Racing.

El enojo de Enzo Pérez y una botella que se cruzó en su camino.

Es por esta razón que el juego de este jueves será clave para el Bicho, que buscará terminar la fecha dentro de la zona de clasificación a los playoffs. En este partido, además, se dará el reencuentro de Enzo Pérez, quien actualmente juega en el club de La Paternal, con sus ex compañeros de River. Sin dudas, será un momento especial para el mendocino.

Probables formaciones de Argentinos Juniors - River Plate:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21:15

TV: TNT Sports

