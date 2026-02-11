Deportivo Maipú, listo para un nuevo desafío en la Primera Nacional

Deportivo Maipú se prepara para iniciar su quinta temporada en la Primera Nacional . El debut será este sábado, a partir de las 18, cuando visite a Agropecuario en el comienzo de un nuevo campeonato que lo tiene nuevamente como protagonista del ascenso.

Comienza la Vuelta de Mendoza, en una edición que promete ser histórica

La Gacela del ciclismo: Juan Carlos Ruarte y la primera Vuelta de Mendoza

El equipo dirigido por Alexis Matteo ya tuvo su estreno oficial en 2026 con la presentación en la Copa Argentina , donde quedó eliminado en los 32avos de final tras caer 1 a 0 frente a Deportivo Riestra . Más allá del resultado adverso, el Cruzado dejó una imagen positiva: jugó un gran partido y solo le faltó eficacia en la definición para torcer la historia.

El Malevo y el Botellero volvieron a enfrentarse después de dos años, cuand o disputaron la segunda final del Torneo Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional . Aquella vez, al igual que en esta Copa Argentina, el triunfo fue para Riestra por 1 a 0. Cabe recordar que la temporada 2023 fue la mejor campaña de Maipú en la categoría, lo que lo llevó a disputar aquella histórica final.

Más allá de la derrota, el rendimiento dejó conformidad en el cuerpo técnico. El equipo mostró pasajes de buen fútbol y estuvo a la altura de la exigencia, un parámetro que le permite al entrenador saber dónde está parado de cara al inicio del torneo.

El entrenador del Botellero, Alexis Matteo se mostró satisfecho y elogió el rendimiento de sus dirigidos.

En la etapa previa al inicio de la competencia oficial, el plantel mendocino realizó una exigente pretemporada que dejó señales alentadoras. Disputó encuentros amistosos frente a San Martín de San Juan, al Reserva de Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y también participó de un cuadrangular en la ciudad chilena de Talca, donde se consagró campeón y sumó minutos importantes de rodaje. Esa preparación le permitió al cuerpo técnico ajustar piezas, evaluar variantes y llegar con mayor ritmo futbolístico al arranque de la temporada.

Tras el encuentro, Matteo no ocultó su amargura por la eliminación, aunque también destacó el desempeño de sus dirigidos y se mostró optimista para lo que viene. “Nos vamos amargados por el resultado, que no nos permitió acceder a la siguiente instancia de la Copa. A su vez estamos contentos por lo que hizo el equipo en este primer partido del año y, de cara a lo que viene, da mucha tranquilidad. Porque la diferencia solo estuvo en el gol”, expresó el técnico.

En relación al debut ante Agropecuario y al objetivo en la Primera Nacional, agregó: “El objetivo que tenemos es ser competitivos y poder realizar un buen torneo”.

image El experimentado volante Fausto Montero regresó esta temporada al Cruzado. Prensa Maipú

Objetivo 2026, dar un paso más

Para esta temporada, el Cruzado buscará mejorar su performance respecto al último año. Con Matteo consolidado en el cargo y con un mayor conocimiento del plantel, la ilusión está puesta en encontrar la regularidad necesaria para pelear en los puestos de arriba.

El club sumó incorporaciones y también concretó algunos regresos que fortalecen la estructura del equipo. Si logra sostener el nivel mostrado ante Riestra y consigue mayor contundencia en ataque, Maipú puede transformarse en uno de los animadores del campeonato.

image Deportivo Maipú hizo una gran pretemporada y disputó un cuadrangular en la ciudad de Talca, donde ganó el certamen. Prensa Maipú

Deportivo Maipú versión 2026

Arqueros: Agustín Pavón, Nahuel Galardi y Luciano Peraggini.

Defensores: Santiago Paulini, Luciano Arnijas, Agustín Leiva, Juan Pablo De la Reta, Nicolás Fernández, Lucas Faggioli, Mateo Ortale, Aron Agüero y Tiziano Andino.

Volantes: Fausto Montero, Juan Cruz Arno, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel, Luca Landriel, Joaquín Nazar y Julián Vera.

Delanteros: Felipe Rivarola, Juan Cruz Giacone, Lisandro Cabrera, Franco Saccone, Tomás Silva, Matías Viguet y Víctor Barrera.