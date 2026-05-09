9 de mayo de 2026 - 18:43

Después de la victoria, Mirko Bonfigli y Franco Saccone se fueron felices

Ambos futbolistas del Cruzado destacaron que la victoria ante un duro rival se disfruta más y que se viene otra parada dura ante Chicago

Mirko Bonfigli uno de los puntos altos del Deportivo Maipú en su victoria ante Temperley

Mirko Bonfigli uno de los puntos altos del Deportivo Maipú en su victoria ante Temperley

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Deportivo Maipú hizo historia y de la buena frente a Temperley, se quedó con la victoria por 5 a 0, y se trajo para Mendoza tres puntos vitales para sus pretensiones en el torneo de la Primera Nacional.

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Dos de las figuras que tuvo ante Los celestes Franco Saccone y Mirko Bonfigli hablaron con los medios después del partido donde ambos se hicieron presentes en el marcador.

Recordemos que, por primera vez en la Primera Nacional, el Deportivo Maipú marcó cinco goles de visitante y es una situación que quedará grabada en los anales de los Cruzados.

Muy contentos

El primero en enfrentar los medios fue el "Siete" Cruzado: "Fue una tarde soñada, estamos muy contentos por este resultado. trabajamos muy duro en la semana y nos animó el partido que hicimos ante Gimnasia de Jujuy".

Luego Franco apuntó: "Es un triunfo importante porque Temperley siempre es candidato y es una cancha difícil. Ellos empezaron mejor esta temporada que nosotros. Veníamos con la idea de sacar un resultado positivo y afortunadamente todo salió como lo proyectamos".

Por otra parte, Mirko Bonfigli destacó que. "Es un triunfo que da mucha confianza. Temperley es uno de los candidatos a ascender y un equipo fuerte. Hoy ligamos nosotros, porque ellos tuvieron tres ocasiones claras y no las supieron concretar".

"Este resultado nos suma confianza y ganas de seguir trabajando duro. También el marcador refleja que esta es una categoría muy dura, pareja y a veces en esta divisional es atípico un resultado así, así que hay que aprovechar esta envión que nos dio este partido. Aprovecho de agradecer a los hinchas por el apoyo de siempre n todos los momentos", apuntó el "Ocho" del Deportivo Maipú.

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