Godoy Cruz comienza el ciclo De Muner ante Racing de Córdoba: hora, TV, formaciones

Con la llegada de Pablo De Muner a la dirección técnica, Godoy Cruz Antonio Tomba buscará iniciar un nuevo ciclo de la mejor manera y volver al triunfo este domingo, cuando desde las 16.30 reciba a Racing de Córdoba por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional.

"Hay que romper barreras": Pablo De Muner y un mensaje claro en su llegada a Godoy Cruz

Pablo De Muner es el nuevo entrenador de Godoy Cruz: del Parque a la Bodega

El encuentro entre mendocinos y cordobeses se disputará en el estadio Estadio Feliciano Gambarte, contará con el arbitraje de Juan Cruz Robledo y será televisado por LPF Play.

Tras la salida de Mariano Toedtli, el Tomba intentará comenzar esta nueva etapa de manera auspiciosa y reencontrarse con la victoria, algo que no consigue desde hace cuatro fechas. Durante su presentación oficial, De Muner dejó en claro cuál es la meta inmediata: “ Nuestro primer objetivo es ganar el domingo. Vamos por el triunfo”, afirmó convencido el nuevo entrenador bodeguero.

Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz.

El ciclo de Toedtli fue cuestionado por el flojo rendimiento colectivo del equipo. Si bien acumuló apenas una derrota en 11 presentaciones, el balance dejó un sabor amargo : solo consiguió tres victorias y empató en siete ocasiones, una cifra demasiado elevada para un equipo que descendió recientemente de la Liga Profesional de Fútbol y que cuenta con un plantel de relativa jerarquía. Más allá de los resultados, el equipo nunca logró mostrar una superioridad marcada sobre sus rivales.

Una clara muestra de ello fue el empate 2 a 2 frente a Deportivo Morón, líder del campeonato. El Expreso había logrado una ventaja de dos goles, pero terminó dejando escapar el triunfo y quedó envuelto en un clima de incertidumbre. Aunque la salida del entrenador parecía inevitable, la igualdad ante el Gallito terminó acelerando aún más la decisión.

Godoy Cruz vs Deportivo Morón El Tomba se adelantó rápidamente en el marcador con un gol de Axel Rodríguez en los primeros minutos del partido. @ClubGodoyCruz

La llegada de De Muner podría aportarle mayor personalidad y presencia futbolística al equipo, y el duelo ante los cordobeses aparece como una primera oportunidad para comenzar a plasmar su idea.

Por su parte, la Academia cordobesa viene de empatar 2 a 2 frente a Deportivo Madryn y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido.

El Expreso afronta una nueva conducción en una temporada compleja, en la que todavía intenta reacomodarse tras el descenso a la Primera Nacional luego de 17 años en la máxima categoría. En Mendoza esperan que este cambio marque, finalmente, el inicio de una transformación para la Bodega.

Las probables formaciones de Godoy Cruz - Racing de Córdoba:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Tomás Rossi, Juan Morán; Agustín Orosco, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Axel Rodríguez o Matías Ramírez. DT: Pablo De Muner

Racing de Córdoba: Brian Olivera; Raúl Chamorro, Marcio Gómez, Matías Sánchez y Emanuel Díaz; Santiago Rinaudo, Alan Olinick, Gaspar Vega y Leandro Córdoba; Ricardo Centurión y Pablo Chavarría. DT: Torres/Motta.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Arbitro: Juan Cruz Robledo

Hora: 16:30hs.

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz - Racing de Córdoba: