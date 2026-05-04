4 de mayo de 2026 - 17:05

Pablo De Muner es el nuevo entrenador de Godoy Cruz: del Parque a la Bodega

Tras la salida de Mariano Toedtli, el Tomba confirmó la llegada de De Muner, con pasado en Independiente Rivadavia y un extenso recorrido internacional.

Pablo de Muner vuelve a Mendoza como entrenador de Godoy Cruz. Antes supo dirigir a Independiente Rivadavia.&nbsp;

Pablo de Muner vuelve a Mendoza como entrenador de Godoy Cruz. Antes supo dirigir a Independiente Rivadavia. 

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Los Andes | Juan Azor
Por Juan Azor

Godoy Cruz ya tiene nuevo entrenador. Tras la precipitada salida de Mariano Toedtli, consecuencia directa del reciente empate frente a Deportivo Morón, la dirigencia bodeguera actuó con celeridad y confirmó este lunes por la tarde que Pablo De Muner es el elegido para tomar las riendas del primer equipo en la Primera Nacional.

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El anuncio marca el inicio de un nuevo ciclo en un momento bisagra del torneo. Actualmente, el conjunto bodeguero ocupa la sexta posición de la Zona A con 16 unidades, producto de una campaña irregular tras 11 fechas disputadas. El desafío para el flamante entrenador será inmediato: se espera su presentación oficial en las próximas horas para debutar este domingo 10 de mayo, cuando el Tomba reciba a Racing de Córdoba en Mendoza.

Godoy Cruz
Pablo de Muner es el elegido de la dirigencia de Godoy Cruz para intentar encaminar la temporada que vive el club.

Pablo de Muner es el elegido de la dirigencia de Godoy Cruz para intentar encaminar la temporada que vive el club.

La designación de De Muner no pasa desapercibida para el fútbol local. En el currículum del nuevo DT aparece un detalle que genera ruido en la provincia: su pasado en Independiente Rivadavia. Antes de dar sus pasos como cabeza de grupo, formó parte del cuerpo técnico de José "Pepe" Romero en la Lepra e incluso llegó a quedar al mando del equipo del Parque tras la partida de Romero.

Sin embargo, desde la institución de calle Balcarce prefirieron poner el foco en su madurez profesional. Al oficializar su llegada, destacaron su experiencia en el ascenso argentino —donde dejó una huella marcada en San Martín de Tucumán— y su paso por Defensa y Justicia.

Un entrenador de vuelo internacional

Más allá de sus fronteras, De Muner llega con un importante rodaje en ligas sudamericanas. Su trayectoria incluye pasos por O'Higgins (Chile), Guaraní (Paraguay), Melgar (Perú) y Águilas Doradas (Colombia).

Esta amplitud de horizontes fue uno de los factores clave para que la Comisión Directiva se decantara por él. "Éxitos en esta nueva etapa que comienza en el Expreso", expresaron desde las redes oficiales del club, dándole la bienvenida a un técnico que conoce el barro de la categoría pero que también cuenta con el roce internacional necesario para gestionar la presión que rodea a Godoy Cruz.

Godoy Cruz
Pablo de Muner es el elegido de la dirigencia de Godoy Cruz para intentar encaminar la temporada que vive el club.

Pablo de Muner es el elegido de la dirigencia de Godoy Cruz para intentar encaminar la temporada que vive el club.

Con la llegada de De Muner, el Bodeguero busca recuperar el protagonismo perdido y escalar posiciones en una Zona A que no da respiro. La misión es clara: enderezar el rumbo futbolístico y devolverle al equipo la solidez que el ciclo de Toedtli no logró consolidar en su última etapa.

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