Menores y ladrones: cuatro detenidos tras robar bicicletas de un complejo de departamentos de Godoy Cruz

El hecho ocurrió cerca de las 2:45 en calle Anzorena al 600, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de intrusos.

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Cuatro sujetos, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidos durante la madrugada luego de un robo en un complejo de departamentos de Godoy Cruz. El hecho ocurrió cerca de las 2:45 en calle Anzorena al 600, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de intrusos.

Al llegar, efectivos policiales constataron daños en el acceso y, mediante cámaras de seguridad, confirmaron la sustracción de un monopatín, una bicicleta rodado 26 y otra rodado 29.

Minutos después, durante un patrullaje preventivo, los sospechosos, un joven de 18 años y tres menores de 15, 16 y 17, fueron interceptados en las inmediaciones de calles Echeverría y Britos. En el procedimiento se logró recuperar la totalidad de los elementos robados.