Analizan imputaciones para la banda que robaba autos y que sería liderada por el hijo de una jueza

Analizan imputaciones para la banda que robaba autos y hacía entraderas y que sería liderada por el hijo de una

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Golpe a una banda que hacía entraderas en Guaymallén: 12 detenidos, droga y autopartes robadas

La Fiscalía de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores analiza la situación de cada uno de los presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autos y entraderas simulando operativos policiales, que fue desarticulada ayer durante un operativo en el que se realizaron 28 allanamientos en el Gran Mendoza.

Según la hipótesis policial, la organización delictiva estaría liderada por P. A., un hombre de 40 años que sería hijo de una jueza de Paz y que fue detenido ayer en su casa de Guaymallén.

El sospechoso fue apresado en una vivienda de la manzana C del barrio Sol Andino de Guaymallén. Allí, los investigadores secuestraron un celular iPhone; 3 formularios 08, un formulario 04, siete cédulas de identificación de vehículos, un arma color negro tipo plástico sin inscripción visible y una agenda de color negro con cierre, con dos tapas base, con 51 hojas con anotaciones varias, nombres, montos en dólares y pesos.

En tanto que otro de los detenidos, identificado como M. V., quedó muy comprometido judicialmente porque se le secuestró una importante cantidad de droga.

Es que, durante el allanamiento de su casa, ubicada en la manzana B del barrio San Jorge de Guaymallén, personal de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) secuestró una cámara IP marca IMOU con tarjeta de memoria colocada, un ladrillo de cocaína y tres bolsas de nylon con la misma sustancia que arrojaron un peso de 1,455 kilos.

También se encontraron $ 1.049.550, dos balanzas digitales, un iPhone 16 de la pareja de Véliz. Ambos quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía Federal en turno.

Megaoperativo en tres departamentos

Ayer, la Policía de Mendoza desplegó 28 allanamientos simultáneos en el marco de una causa por asociación ilícita vinculada a robos, entraderas y sustracción de automotores.

Las medidas se realizaron principalmente en Guaymallén, con intervenciones también en Luján de Cuyo y Las Heras, y dejaron un total de 18 personas entre detenidos y aprehendidos.

El operativo fue llevado a cabo por la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, a pedido de la Fiscalía de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, a cargo del fiscal Ezequiel Morando. Participaron además el juez Gabriel Bragagnolo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Entre los resultados más relevantes, se contabilizaron más de 120 autopartes secuestradas: 71 paragolpes, 7 puertas, 8 guardabarros, 19 paneles de puertas, además de ópticas, rejillas y otros componentes, lo que evidencia una actividad sistemática de desarme y comercialización ilegal de vehículos.

Además, se incautó un vehículo con pedido de secuestro, chapas patente adulteradas y herramientas utilizadas para el robo y desarme de vehículos, como pinzas, cortacadenas, destornilladores, barreta y llaves de encendido.

También se secuestraron más de 70 teléfonos celulares, radios tipo handy, notebooks y más de 30 tarjetas SIM, utilizadas para la comunicación y fragmentación de la acción delictiva.

allamiento2 Detenidos durante los allanamientos. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Como parte de los bienes robados, se recuperaron más de 40 relojes de distintas marcas, además de consolas de videojuegos, perfumes, coches de bebé y otros elementos vinculados a distintos hechos investigados.

En materia de narcotráfico, el operativo permitió secuestrar más de 1,4 kilos de cocaína, marihuana fraccionada en distintas presentaciones, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento y almacenamiento.

En cuanto al dinero, se hallaron más de 2,5 millones de pesos argentinos, junto con billetes en dólares, euros, pesos chilenos y uruguayos, además de documentación y anotaciones que serán incorporadas a la causa.

En los procedimientos también se secuestraron armas de fuego, entre ellas una escopeta de doble caño y una tumbera, junto con más de 60 municiones de distintos calibres, cargadores y réplicas.

La investigación permitió identificar distintos puntos de operación de la banda, incluyendo domicilios utilizados para acopio de elementos robados, talleres clandestinos y lugares de resguardo de vehículos. Una de las medidas se realizó en un barrio privado del departamento, lo que evidencia el alcance de la organización.

La titular de Seguridad y Justicia destacó el avance de la investigación y el impacto de este tipo de procedimientos. “Estos operativos son resultado de investigaciones sostenidas. Vamos a seguir yendo a buscar a los delincuentes donde estén, desarticulando sus estructuras y sumando prueba para que enfrenten a la Justicia”, afirmó.