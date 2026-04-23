Golpe a una banda que hacía entraderas en Guaymallén: 12 detenidos, droga y autopartes robadas

La ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus , confirmó esta mañana en Guaymallén la desarticulación de parte de una organización criminal vinculada a robos de autopartes, entraderas con falsos policías y otros delitos complejos, tras una investigación que llevaba más de un año en marcha .

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Según detalló la funcionaria en Aconcagua Radio, la causa seguida por el Ministerio Público Fiscal permitió reconstruir el funcionamiento de una banda que actuaba de manera organizada, incluso simulando operativos policiales para concretar asaltos domiciliarios.

Con esa base, se avanzó en una serie de 28 allanamientos simultáneos en Guaymallén que arrojaron resultados positivos en todos los casos.

El balance del procedimiento dejó 12 personas detenidas y aprehendidas , entre ellas tres sospechosos que ya tenían pedido de captura vigente .

Durante los operativos también se secuestraron autopartes, un vehículo con pedido de secuestro, una escopeta, un arma, un ladrillo de cocaína y cogollos de marihuana

Mercedes Rus, supervisó el despliegue y señaló que “estos megaoperativos que iniciamos en abril del 2024 siguen su curso, yendo a buscar a los delincuentes a donde están, pero además con las garantías de que tenemos la presencia del fiscal y del juez en el lugar”.

El procedimiento permitió además el secuestro de autopartes, un vehículo con pedido de secuestro, un ladrillo de cocaína, cogollos de marihuana, una escopeta y una réplica.

Detalles de la causa

Según explicó la funcionaria, se trata de “una causa liderada desde el Ministerio Público Fiscal por robos, robos de autopartes, pero con entraderas de personas que se hacían pasar por policías”, y agregó que “hemos tenido otros allanamientos en relación con esta causa”.

En ese marco, Rus remarcó que “hay acusaciones no solo por robo, sino también por asociación ilícita”, y detalló que existía “una logística dedicada al robo de autos, a las entraderas, a distintos escruches”.

Sobre los resultados, precisó que el procedimiento incluye “12 personas entre aprehendidos y detenidos”, entre ellas “tres personas que venían a buscar con pedido de detención, que ya están detenidas”, en un operativo que definió como “exitoso” y en el que “no hubo filtraciones”.

Avance de la investigación

El megaoperativo se realizó con la intervención del fiscal Exequiel Morando y del juez Gabriel Bragagnolo, junto al director general de Investigaciones, José Vega, y efectivos de Infantería, Investigaciones y la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).

En cuanto a los avances, Rus indicó que, como resultados parciales, se ha secuestrado un ladrillo de cocaína, 12 frascos de marihuana, armas y vehículos y autopartes.

También detalló que “el centro de las medidas estaba situado en Guaymallén, en distintos puntos. De hecho, también en un barrio privado”, lo que “da cuenta de uno de los líderes de esta asociación ilícita”.

Finalmente, la funcionaria subrayó que “cada operativo implica sumar evidencia y sumar prueba” y explicó que “estas asociaciones ilícitas suelen trabajar con algunas personas fijas, pero con un grupo de personas que, en general, van alternando”.