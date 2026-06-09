9 de junio de 2026 - 08:50

A casi dos meses del incendio, la Municipalidad de Guaymallén recuperó el sistema de expedientes digitales

El municipio anunció la puesta en funcionamiento del sistema digital, tras el incendio sufrido en abril pasado.

El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada

El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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La medida quedó formalizada mediante el decreto municipal 1678, publicado este martes en el Boletín Oficial, y deja sin efecto la normativa anterior que había habilitado el funcionamiento excepcional de expedientes físicos en todas las áreas municipales.

Según el decreto firmado por el intendente Marcos Calvente y la secretaria de Hacienda Alicia Zárate, desde el 21 de mayo todas las actuaciones administrativas volvieron a tramitarse íntegramente en formato digital mediante el sistema “Kiltex”.

Además, la comuna aprobó un manual operativo para la “Reconstrucción de Expedientes Administrativos”, con el objetivo de recuperar documentación afectada por el siniestro y garantizar la continuidad jurídica y administrativa de los trámites municipales.

Entre los principales puntos establecidos por el decreto, el municipio dispuso que todos los nuevos expedientes deberán iniciarse en soporte digital, mientras que los expedientes físicos serán digitalizados progresivamente para incorporarlos al sistema electrónico.

También se autorizó la reconstrucción de actuaciones administrativas cuando resulte necesario y se ordenó que cada secretaría designe responsables para el control y seguimiento de la documentación digital.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo municipal sostuvo que la modernización administrativa constituye “un objetivo prioritario” para optimizar procedimientos y mejorar la transparencia y accesibilidad de la gestión pública.

El incendio se produjo durante la madrugada del 14 de abril y afectó el tercer piso del edificio municipal, donde funcionaba el data center y áreas vinculadas a compras y suministros. Según informó entonces la comuna, la principal hipótesis apuntó a una falla eléctrica.

Tras el hecho, el municipio declaró la emergencia administrativa, tecnológica y operativa, suspendió temporalmente trámites y pagos digitales y avanzó en un esquema de contingencia para sostener los servicios esenciales.

El decreto de la Municipalidad de Guaymallén

Guaymallén

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