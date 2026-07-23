Guaymallén apuesta fuerte al running y presentó oficialmente la Under Armour 21K

Guaymallén presentó oficialmente la segunda edición de su maratón bajo el patrocinio de Under Armour, que se disputará el próximo 9 de agosto. El intendente Marcos Calvente confirmó la incorporación de la distancia de 21 kilómetros, transformando una iniciativa originalmente recreativa en una prueba de alta exigencia para atletas profesionales y amateurs.

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El evento contará con tres modalidades competitivas -21, 10 y 5 kilómetros- con punto de largada y llegada en el Predio de la Virgen . El acceso al predio estará habilitado desde las 8:00, mientras que el inicio de todas las distancias está previsto para las 8:30.

Durante la presentación, el director de Vaypol , Florencio Bustos , detalló que el proyecto fue aceptado por Under Armour para proveer remeras con tecnología textil avanzada. Esta indumentaria, diseñada para resistir el uso prolongado, es parte del kit obligatorio que los corredores deberán utilizar durante la competencia, salvo compromisos previos con otros patrocinadores.

El intendente Calvente destacó que esta edición busca consolidar al departamento como escenario de eventos deportivos de nivel: "Venimos trabajando fuerte para instalar una maratón más en una agenda bastante comprimida ", afirmó el jefe comunal respecto al calendario provincial. La organización espera que la jornada funcione como una instancia de entretenimiento familiar y una escuela de hábitos saludables.

Por su parte, la coordinadora de Marketing del Mendoza Shopping, María Luz Pravata , se mostró muy entusiasmada con el evento y manifestó que “para Mendoza Shopping es súper importante apoyar el deporte. La carrera la empezamos a organizar ya hace bastante tiempo en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén, Vaypol y Under Armour y creemos que va a ser un éxito. Invitamos a todos los corredores a ser parte de la Under Armour Guaymallén y los esperamos para la entrega de Kits”.

Los detalles de la Under Armour Guaymallén 21K

Las inscripciones se realizan de forma online con costos de 40.000 pesos para los 21K, 35.000 para los 10K y 30.000 para los 5K. La entrega de los kits, que incluyen el número identificatorio y el chip de cronometraje, se realizará en el local de Under Armour del Mendoza Shopping entre el 6 y el 8 de agosto.

Los recorridos transitarán por arterias principales como la Lateral Norte del Acceso Este, el túnel de calle Soldado Desconocido y la Lateral Sur. Los participantes de la distancia mayor llegarán hasta la intersección con Elpidio González, regresando por Azcuénaga y San Francisco del Monte hasta calle Las Cañas.

En el Predio de la Virgen funcionarán stands de la Dirección de Salud municipal y de la Federación Argentina de Cardiología. Los asistentes podrán realizarse controles de signos vitales, mediciones de riesgo cardiovascular y participar en cursos de Reanimación Cardio-Pulmonar. Las normas de convivencia prohíben estrictamente correr con mascotas, bicicletas o cochecitos.