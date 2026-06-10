"Modo Testigo": el Gobierno lanzará una app para denunciar infracciones viales con fotos o videos en Mendoza

La ministra de Seguridad y Justicia , Mercedes Rus , anunció que la próxima semana el Gobierno provincial reglamentará la Ley 9.701 "Modo Testigo" , que habilita a los ciudadanos a aportar fotos y videos de presuntas infracciones de tránsito , y pondrá en funcionamiento una aplicación vinculada a "Mendoza por Mí" para facilitar las denuncias.

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La funcionaria realizó el anuncio este miércoles, tras participar del acto organizado por la Municipalidad de Guaymallén por el Día Nacional de la Seguridad Vial .

La norma había sido promulgada el pasado 13 de abril por el gobernador Alfredo Cornejo y modificó la Ley de Seguridad Vial para permitir que cualquier persona remita material audiovisual sobre posibles infracciones a través de canales digitales oficiales.

Sin embargo, esos registros no constituyen una denuncia formal ni una prueba automática, ya que deben ser evaluados por las autoridades competentes antes de derivarse a los juzgados viales .

La ministra explicó que, además de la reglamentación, el Ejecutivo desarrolló una aplicación específica que estará integrada a la plataforma "Mendoza por Mí" .

"Esto es importante porque alguna preocupación de los jueces tenía que ver con la trazabilidad de esa evidencia, de ese video, de esa foto", señaló.

Según detalló, la aplicación permitirá que los ciudadanos registren directamente las imágenes o videos desde sus teléfonos celulares, incorporando automáticamente información clave para validar el material.

"El Gobierno trabajó en una app que va a estar asociada a 'Mendoza por Mí' y que cualquier ciudadano va a poder descargar. A través de esa app podrá captar ese video o esa imagen, y eso va a permitir tener datos precisos de lugar, de hora, todos los metadatos y toda la información que se necesita", indicó.

Mercedes Rus-seguridad La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en el acto por el Día Nacional de la Seguridad Vial en Guaymallén Prensa Guaymallén

Cómo funcionará el sistema

Rus explicó que el mecanismo mantendrá la lógica prevista por la ley, basada en la participación ciudadana para detectar conductas de riesgo en la vía pública.

"Lo que tiene de similar es que es el ciudadano advirtiendo de una infracción vial a través de una foto. Lo capta por esta app y después eso llega a un sistema. Nosotros filtramos esa información y la remitimos al juzgado competente. Después el juzgado hace un análisis. No todos los casos van a terminar en multa", aclaró.

La ministra remarcó que la iniciativa tiene un objetivo principalmente preventivo y educativo. "Pensemos que desde el principio esto nace como una cuestión preventiva, como una cuestión de educación vial principalmente", afirmó.

En ese sentido, explicó que los registros que superen los controles técnicos y administrativos serán publicados durante 90 días en un sitio web del ministerio, preservando la identidad de las personas involucradas.

"Obviamente se protegerá la confidencialidad de los datos personales. No va a estar ahí la información respecto del infractor, pero sí el hecho registrado, porque eso hace a la construcción de una cultura de prevención vial", sostuvo.

Finalmente, confirmó que la herramienta tendrá alcance provincial. "Será en toda la provincia. Por eso es tan importante cómo se avanzó con esta aplicación, que fue desarrollada por técnicos del Gobierno de Mendoza. Eso era lo que nos faltaba para poder sacar el decreto y ahora ya está muy avanzado", concluyó.

Qué establece la Ley 9.701

La Ley 9.701 incorporó a la normativa vial provincial la figura de "comunicación ciudadana", mediante la cual cualquier persona puede enviar fotos o videos de presuntas infracciones a través de canales oficiales, incluidos sistemas de mensajería como WhatsApp.

El material recibido puede ser analizado por el Ministerio de Seguridad o los municipios y, si reúne elementos suficientes, derivado al juzgado vial correspondiente para su evaluación. La decisión final sobre una eventual sanción queda exclusivamente en manos de la autoridad judicial competente.

Guaymallén reforzó los controles por las obras en el Acceso Este

En paralelo a los cambios que se implementarán en la circulación por las obras de refuncionalización del Acceso Este, la Municipalidad de Guaymallén presentó nuevas herramientas operativas y tecnológicas para fortalecer la seguridad vial y agilizar la atención de incidentes de tránsito.

Entre las medidas se destaca la creación de la Unidad de Motoristas de Relevo Operativo (UMRO), un cuerpo municipal especializado que tendrá como objetivo intervenir en accidentes de tránsito leves, asistir a los involucrados y colaborar en el despeje rápido de la circulación para evitar congestionamientos.

Marcos Calvente-tránsito Guaymallén El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, encabezó el acto por el Día Nacional de la Seguridad Vial con anuncios de más equipamiento municipal Prensa Guaymallén

La iniciativa fue aprobada a través de la Ordenanza N.º 10.378 y busca reforzar la capacidad de respuesta del municipio ante el aumento del tránsito que se espera en calles internas del departamento durante el desarrollo de la obra.

Además, el chatbot oficial “Gina” incorporará nuevas funciones para que los vecinos puedan reportar accidentes leves, informar incidentes que afecten la circulación, denunciar posibles infracciones viales y enviar fotografías, ubicación y otros datos que permitan una intervención más rápida por parte del Municipio.

Más equipamiento

Durante la presentación de las nuevas herramientas, realizada en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, el intendente Marcos Calvente destacó que el municipio incrementó significativamente los recursos destinados al control del tránsito. Según precisó, el plantel pasará de 20 a 80 inspectores y la flota destinada exclusivamente a estas tareas crecerá de cinco a 20 vehículos.

El jefe comunal también explicó que los inspectores estarán habilitados para relevar siniestros viales leves sin necesidad de esperar la intervención de peritos de accidentología, lo que permitirá liberar con mayor rapidez las calles o rutas afectadas.

Asimismo, anunció que los conductores involucrados en accidentes menores podrán realizar el trámite directamente desde sus teléfonos celulares mediante Gina, cargando documentación y datos del hecho para avanzar con el relevamiento correspondiente.

Según sostuvo, la medida apunta a mejorar la transitabilidad, reducir demoras y optimizar la respuesta municipal frente a situaciones que afectan la circulación.