4 de junio de 2026 - 14:58

Dos motociclistas resultaron heridos tras chocar con un tren de carga en Guaymallén

El accidente ocurrió en el cruce de Circunvalación y Guernieri. Tanto el conductor como su acompañante fueron trasladados al Hospital Central con politraumatismos moderados.

Dos motociclistas resultaron heridos tras chocar con un tren de carga en Guaymallén

Dos motociclistas resultaron heridos tras chocar con un tren de carga en Guaymallén

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Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos personas resultaron heridas este jueves por la mañana luego de que la moto en la que se desplazaban colisionara con un tren de carga en Guaymallén.

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Ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su traslado inmediato y de urgencia al Hospital Central.

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El siniestro se registró cerca de las 11.10 en la intersección de calle Guernieri y Circunvalación. Según la información oficial, el conductor de una motocicleta Guerrero de 125 CC circulaba de norte a sur por Circunvalación cuando intentó cruzar las vías para acceder a calle Guernieri.

Por causas que son materia de investigación, la moto impactó contra una formación ferroviaria de carga que se encontraba en movimiento y se desplazaba de oeste a este.

Como consecuencia del choque, el conductor, identificado como L.O., sufrió politraumatismo moderado y fue trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.

Su acompañante, una mujer identificada como I.M., también resultó lesionada con politraumatismo moderado y fue derivada al mismo centro asistencial.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

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