7 de junio de 2026 - 15:55

Detuvieron a un adolescente con cocaína y más de $430 mil en Guaymallén

El procedimiento se realizó en Guaymallén tras un llamado al 911. El joven intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado tras una breve persecución.

Un llamado al 911 permitió la aprehensión de un adolescente con cocaína. (foto ilustrativa)

Un llamado al 911 permitió la aprehensión de un adolescente con cocaína. (foto ilustrativa)

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 17 años fue aprehendido por la Policía en Guaymallén luego de que efectivos encontraran cocaína fraccionada y una importante suma de dinero en efectivo entre sus pertenencias.

Leé además

Las capsulas de cocaína secuestradas en el Sur provincial. Gentileza Gendarmería Nacional.

El perro antinarcóticos "Eko" detectó en el sur provincial dos kilos de cocaína que iban a Bariloche
Tiros en el barrio La Gloria en Godoy Cruz.

Ráfaga de tiros en Godoy Cruz: dos jóvenes detenidos y armas secuestradas en plena madrugada

Por Redacción Policiales

El procedimiento se realizó este domingo alrededor de las 8.30 en la intersección de las calles Virgen de las Nieves y San Ramón. El procedimiento policial surgió tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en la zona.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados llegaron al lugar y localizaron a un joven que coincidía con las características aportadas por el denunciante. Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó darse a la fuga corriendo, lo que dio inicio a una breve persecución que culminó con su aprehensión.

Qué secuestró la Policía

Tras el procedimiento, los policías inspeccionaron el morral que llevaba el adolescente. Acto seguido secuestraron los siguientes elementos:

  • 24 envoltorios tipo glasé de distintos colores con cocaína.
  • 11 gramos de cocaína.
  • $431.000 en efectivo.
  • Un morral utilizado para transportar los elementos secuestrados.

Todo el material quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se iniciaron actuaciones vinculadas a los daños ocasionados a una movilidad policial. Además, tomaron intervención el Juzgado Contravencional y el Equipo Técnico Interdisciplinario, que continuarán con las actuaciones correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Desbarataron una red de faena clandestina en Maipú

Desbarataron una red de faena clandestina y recuperaron más de 50 animales en Maipú

Por Redacción Policiales
maipu: una mujer de 74 anos murio tras un violento choque frente a una bodega

Maipú: una mujer de 74 años murió tras un violento choque frente a una bodega

Por Redacción Policiales
Recuperaron una moto robada en Las Heras

Recuperaron una moto robada en una heladería y detuvieron a dos sospechosos en Las Heras

Por Redacción Policiales
Miguel Vega, abuelo de Agostina.

El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica, pero aseguró que seguirá reclamando justicia por su nieta

Por Redacción Policiales