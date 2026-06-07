Detuvieron a un adolescente con cocaína y más de $430 mil en Guaymallén

El procedimiento se realizó en Guaymallén tras un llamado al 911. El joven intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado tras una breve persecución.

Un llamado al 911 permitió la aprehensión de un adolescente con cocaína. (foto ilustrativa)

Un joven de 17 años fue aprehendido por la Policía en Guaymallén luego de que efectivos encontraran cocaína fraccionada y una importante suma de dinero en efectivo entre sus pertenencias.

El procedimiento se realizó este domingo alrededor de las 8.30 en la intersección de las calles Virgen de las Nieves y San Ramón. El procedimiento policial surgió tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en la zona.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados llegaron al lugar y localizaron a un joven que coincidía con las características aportadas por el denunciante. Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó darse a la fuga corriendo, lo que dio inicio a una breve persecución que culminó con su aprehensión.

Qué secuestró la Policía Tras el procedimiento, los policías inspeccionaron el morral que llevaba el adolescente. Acto seguido secuestraron los siguientes elementos:

24 envoltorios tipo glasé de distintos colores con cocaína.

de distintos colores con cocaína. 11 gramos de cocaína .

. $431.000 en efectivo .

. Un morral utilizado para transportar los elementos secuestrados. Todo el material quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se iniciaron actuaciones vinculadas a los daños ocasionados a una movilidad policial. Además, tomaron intervención el Juzgado Contravencional y el Equipo Técnico Interdisciplinario, que continuarán con las actuaciones correspondientes.