Un joven será juzgado por matar a puñaladas a un amigo que le reclamaba una deuda de $500

Un joven de 23 años comenzará a ser juzgado desde el lunes en Misiones , acusado de asesinar a puñaladas a un amigo durante una discusión por una deuda de 500 pesos . El imputado, detenido desde noviembre de 2021, enfrenta un cargo por homicidio y podría recibir una condena de hasta 25 años de prisión.

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Se trata de Roberto "El Negro" Silvero , de nacionalidad paraguaya , quien rechazó la posibilidad de resolver el caso mediante un juicio abreviado. Por ese motivo, deberá comparecer ante el Tribunal Penal 1 de Posadas, donde intentará demostrar su inocencia con la asistencia del defensor oficial Miguel Ángel Varela.

De acuerdo con la investigación encabezada por el juez de Instrucción Ricardo Balor y el fiscal René Casals, el crimen ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en una vivienda del barrio Niño Perdido, en la localidad de Candelaria, cerca del río Paraná.

Según la reconstrucción del hecho, Silvero compartía bebidas alcohólicas con Luis Fernando Duarte Vázquez, también de 23 años y de nacionalidad paraguaya , con quien trabajaba como albañil. En ese contexto, el acusado le reclamó una deuda de 500 pesos, equivalente a unos 2,50 dólares en ese momento .

La víctima respondió que no tenía dinero para pagarle, lo que habría desencadenado una fuerte discusión. De acuerdo con la acusación, Silvero atacó a Duarte Vázquez con un arma blanca y le provocó cinco puñaladas en los brazos y el tórax . La investigación determinó que algunas de las heridas fueron realizadas por la espalda, lo que refuerza la hipótesis de un ataque sorpresivo . El joven murió antes de recibir atención médica.

Tras el crimen, el acusado escapó del lugar junto a su pareja antes de que llegara la Policía, alertada por vecinos del barrio. En un primer momento, los investigadores sospecharon de otro hombre de la zona, aunque los testimonios recopilados permitieron ubicar a Silvero en la escena del homicidio.

La captura se produjo horas más tarde, cuando efectivos de la Dirección de Homicidios localizaron al sospechoso en la casa de su madre, donde se había refugiado. Al advertir la presencia policial intentó escapar, pero fue reducido y detenido por orden judicial.

El juicio estará a cargo de los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y Carla Alejandra Freitag, mientras que la acusación será sostenida por el fiscal Vladimir Glinka.

Para el debate fueron convocados quince testigos, entre ellos efectivos policiales que participaron de la investigación y peritos. Se estima que las audiencias se extenderán durante cuatro jornadas.