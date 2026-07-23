23 de julio de 2026 - 19:22

Detuvieron a un chileno acusado de cometer robos con inhibidores de señal en Mendoza

Tras un allanamiento en un barrio privado de Las Heras, recuperaron objetos sustraídos, tarjetas y evidencia clave. Al sospechoso le atribuyen al menos tres hechos en la provincia.

Detuvieron a un chileno acusado de cometer robos con inhibidores en Mendoza

Detuvieron a un chileno acusado de cometer robos con inhibidores en Mendoza

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En las últimas horas detuvieron en Mendoza a un ciudadano chileno investigado por llevar a cabo una serie de robos mediante la utilización de inhibidores de señal.

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La investigación fue llevada adelante por la División Robos y Hurtos. Gracias a las tareas de inteligencia, se logró esclarecer al menos tres hechos ocurridos en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo.

Tras identificar al principal sospechoso, un ciudadano de nacionalidad chilena, y los vehículos que utilizaba, se procedió a realizar un allanamiento el miércoles 22 de julio en un inmueble ubicado en un barrio privado de Las Heras.

En el lugar, los efectivos secuestraron pertenencias denunciadas como robadas, vestimenta utilizada durante los delitos y documentación de interés para la causa.

Posteriormente, las autoridades localizaron el automóvil investigado y concretaron la detención del sospechoso. Durante el procedimiento, se recuperaron billeteras, tarjetas bancarias y comprobantes de compras realizadas con posterioridad a los robos, evidencia clave que permitió vincular formalmente al detenido con los hechos denunciados.

Tanto el hombre como el vehículo y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia para las pericias correspondientes.

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