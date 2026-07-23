Detuvieron en Estados Unidos a Juan Manuel Reverter, acusado por el femicidio de Agostina Jalabert

Juan Manuel Reverter , el principal acusado por el femicidio de la modelo Agostina Jalabert, la joven asesinada el 18 de febrero de 2023 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, fue detenido este jueves en el estado de Oregon, Estados Unidos. El acusado permaneció prófugo más de tres años.

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Carolina, la madre de la víctima , dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que el arresto se concretó durante esta mañana en el condado de Deschutes por efectivos del Servicio de Alguaciles de EEUU, personal del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington.

“Estuvo tres años y medio prófugo y con Alerta Roja de Interpol desde el 23 de diciembre de 2025. Ahora todo se encuentra en manos de la Fiscalía y deben pedir la extradición a México”, precisó la familiar.

La joven de 31 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones, fue encontrada muerta por su hermana Candela en el departamento que compartía con su entonces pareja Reverter en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en el estado mexicano de Quintana Roo.

Agostina fue hallada sentada en el baño y atada del cuello con un cinturón del toallero de mano, por lo que las autoridades sospecharon que el hecho se trató de un suicidio.

Sin embargo, la familia apuntó contra Reverter desde un principio y los resultados de la autopsia fueron claves para cambiar el rumbo de la investigación.

Agostina Jalabert fue asesinada el 18 de febrero de 2023 en México.

La víctima fue torturada, quemada, abusada sexualmente, ahorcada y recibió golpes en la cabeza, mientras que el implicado, nacido en Viedma, provincia de Río Negro, habría simulado el suicidio para luego fugarse.

La madre de Agostina expresó que tiene “sensaciones muy encontradas” tras la captura de Reverter y sostuvo que “mató de la peor forma” a su hija.

“No estoy alegre porque a Agostina no la tengo más. Siento que en parte se hizo justicia porque ya está preso y viene un proceso largo con la prisión preventiva más un juicio. Hay que rearmarse para lo que venga”, manifestó Carolina, y agregó: “Con el Alerta Roja tenía un alivio. Sabía que en algún momento iba a caer, aunque no pensé que tan rápido. Estoy en shock, la verdad es esa”.