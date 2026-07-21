21 de julio de 2026 - 19:57

San Rafael: detuvieron a dos hombres con más de un kilo de cocaína en una camioneta robada

El hecho ocurrió durante un control vial en Cañada Seca. El vehículo tenía pedido de secuestro activo y transportaba un paquete de estupefacientes.

Dos hombres detenidos con un kilo de cocaína y una camioneta con pedido de secuestro

Dos hombres detenidos con un kilo de cocaína y una camioneta con pedido de secuestro

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un operativo de control llevado a cabo en el departamento de San Rafael, dos hombres fueron detenidos con más de un kilo de cocaína mientras viajaban en una camioneta con pedido de captura vigente.

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El procedimiento tuvo lugar este martes en la intersección de la Ruta Provincial N° 160 con la Ruta Nacional N° 143, en la localidad de Cañada Seca. Durante la inspección de una camioneta Volkswagen Amarok, los efectivos detectaron una mochila sospechosa en el interior del rodado.

Al revisarla, hallaron un paquete rectangular que contenía 1 kilo con 28 gramos de cocaína. Además, entre las pertenencias se encontraron dos cigarrillos artesanales de marihuana, con un peso de 0,6 gramos.

Durante el control, efectivos de Gendarmería verificaron los antecedentes del vehículo mediante el sistema de datos, los gendarmes constataron que la camioneta presentaba un "pedido de secuestro" activo, lo que agravó la situación de los involucrados.

Ante este hallazgo, las autoridades dispusieron el secuestro de la sustancia, el rodado y otros elementos de interés para la causa. Por otro lado, los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos bajo los cargos establecidos en la Ley 23.737 de estupefacientes.

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