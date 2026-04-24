Su "falta de capacitación" la deschavó: buscan a una falsa médica que atendía guardias y firmaba actas de defunción.

Una mujer fue denunciada en la provincia de Chaco este miércoles tras descubrirse que desempeñaba funciones como médica de guardia en hospitales públicos utilizando una identidad profesional falsa . Actualmente, está prófuga de la justicia.

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La denuncia fue radicada en la Comisaría de Machagai por el director de la Región Sanitaria 2, Orlando Di Nubila , luego de constatar irregularidades en el Ministerio de Salud Pública. Según el funcionario, la sospechosa prestaba servicios desde agosto del año pasado en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza .

La mentira comenzó a desmoronarse por la evidente falta de idoneidad de la supuesta profesional. Sus propios colegas advirtieron que " le faltaba mucha capacitación " para las tareas que debía realizar.

El denunciante destacó un momento que ocurrió durante la Copa Indunor , un evento deportivo donde ocurrieron incidentes en la cancha: "Ahí las enfermeras notaron su falta de capacitación porque ellas tuvieron que hacer suturas". relató a Diario Chaco.

Al iniciar la investigación interna, Di Nubila descubrió una irregularidad insólita: la matrícula que la mujer utilizaba pertenecía, en realidad, a un médico varón que se desempeña en el ámbito privado.

"Llegó a firmar nueve partidas de defunción; es decir que atendió a personas que terminaron falleciendo, poniendo su firma y sello con la matrícula de otro", detalló el director sanitario.

chaco 2 La mujer está prófuga de la justicia.

Además de todo esto, la mujer tenía un relato confuso sobre su pasado. "Le decía a las enfermeras que era de Formosa, pero que vivía en Corrientes y tenía familiares en Paraguay, pero cuando empezamos a averiguar, en la última elección salió que votó en Sáenz Peña, ósea que no guardaba relación con todo lo que contaba".

"Sabemos que en Sáenz Peña cuidaba a pacientes de forma domiciliarias. Aparentemente allá se hacía ver como una enfermera conocida", sumó el profesional de la salud.

Tras ser descubierta, la mujer desapareció de los lugares que solía frecuentar. "Ella aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran", señaló Di Nubila.

La causa caratulada como "ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título" quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo del Dr. Marcelo Soto.

En paralelo, la Dirección Sanitaria solicitó informes a los directores de los hospitales involucrados para determinar "cómo contrataron a esta mujer sin verificar si tenía o no matrícula, si era profesional o no y a su vez cómo contrataron a alguien que realmente no guardaba relación con Salud Pública".