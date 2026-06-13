Declararon culpable al medio hermano de Marcos Senesi por intento de secuestro

Este viernes, un jurado de Miami declaró culpable al youtuber argentino, Leonardo Venegas, también conocido como Ácido MC, por i ntento de secuestro y abuso a una niña de 6 años en julio de 2023. El imputado es medio hermano del futbolista Marcos Senesi.

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El hombre, de 34 años, fue señalado por el tribunal estadounidense tras una deliberación de dos horas, que confirmó su culpabilidad en los delitos imputados.

Según trascendió, el hecho se produjo durante las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 2023, cuando el acusado fue detectado mientras merodeaba un complejo de departamentos a bordo de una camioneta Range Rover blanca.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hombre aprovechó un momento en que la menor se encontraba sola e intentó tomarla del brazo para llevarla a la fuerza . La víctima le mordió el brazo y logró escapar, ingresando a su vivienda.

Leonardo Venegas, conocido como "Ácido MC", fue condenado por intento de secuestro a una menor.

Antes de huir del lugar, el agresor le propinó una bofetada en la cara, acto que derivó en el cargo adicional por abuso infantil.

La madre de la niña, Teshia McGill, declaró a la prensa local que su hija aportó detalles físicos a la policía, los cuales que permitieron la identificación y detención de Venegas.

Las pruebas que derribaron la versión del acusado

Durante el juicio, la fiscalía presentó grabaciones de cámaras de seguridad que ubicaban al imputado recorriendo la zona en las fechas señaladas, lo que reforzó el relato de la menor y de los testigos.

Por su lado, el acusado negó todos los cargos y acusó a la víctima de "mentirosa", asegurando que él se encontraba en el barrio trabajando como agente de bienes raíces. Además, criticó la actuación de la Policía y denunció un presunto sesgo racial en la investigación, alegando que el caso se habría manejado de otra manera si la víctima hubiera sido blanca y residiera en zonas más acomodadas de Miami.

Embed CONDENAN EN MIAMI A UN YOUTUBER ARGENTINO POR INTENTAR SECUESTRAR A UNA NENA DE 6 AÑOS QUE LO MORDIÓ Y ESCAPÓ



Leonardo Venegas, rapero y youtuber argentino de 34 años conocido como "Ácido MC", fue declarado culpable este viernes en Miami por intento de secuestro y abuso… pic.twitter.com/D0oKfmw1W4 — Clarín (@clarincom) June 13, 2026

La fiscal adjunta, Alejandra De Lafuente, rebatió estos argumentos del acusado sosteniendo que Venegas eligió deliberadamente barrios de bajos ingresos para intentar aprovecharse de niños que jugaban en la calle sin supervisión.

Tras el veredicto de culpabilidad, la Justicia deberá determinar los años de prisión que caerán sobre el imputado. Según señalaron fuentes judiciales, podría alcanzar la pena máxima de prisión perpetua.