Detuvieron al rugbier que empujó a un joven en Mar del Plata que terminó atropellado por un auto

La Justicia avanzó con la detención del jugador de rugby que empujó a un joven durante una violenta pelea en Mar del Plata , que terminó con la víctima atropellada por un auto . El caso generó fuerte repercusión luego de que el video del episodio circulara rápidamente en redes sociales.

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El acusado quedó imputado por el delito de lesiones dolosas. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, encabezada por la fiscal Costanza Mandagarán, que continúa reuniendo pruebas y tomando declaraciones para reconstruir con precisión cómo se produjo el hecho.

El caso ocurrió en la zona de Playa Grande, en la calle Primera Junta. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una discusión entre varias personas derivó en una agresión que terminó con un joven de 22 años cayendo a la calzada en el momento en que pasaba un automóvil.

De acuerdo con la causa, la víctima identificada como Valentín (22) salía de un boliche cuando accedió a darle un cigarrillo a un cuidacoches de la zona. En ese contexto, el rugbier Matías Fay comenzó a insultar al “trapito” y el joven intervino para intentar calmar la situación. Simplemente buscaba frenar la pelea.

Sin embargo, la discusión escaló rápidamente . Según testimonios incorporados al expediente, el ahora detenido se acercó a Valentín y le exigió reiteradamente que le pidiera disculpas, pero no existía un motivo claro para hacerlo.

Embed Terrible lo que pasó en Mar del Plata. Miren esto pic.twitter.com/vQBARNtF6Z — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) June 7, 2026

La secuencia quedó registrada en videos, que luego se volvió viral en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que el acusado empuja a la víctima, que pierde el equilibrio y cae hacia atrás. Luego, un Peugeot 308 que circulaba por la calle no logra evitarlo y termina atropellándolo.

La Justicia investiga lo ocurrido

A pesar de la violencia del impacto, el joven logró reincorporarse por sus propios medios. Poco después arribó personal de emergencias, que asistió al joven herido y lo trasladó para su evaluación médica.

A pesar de la magnitud del impacto, la víctima sufrió politraumatismos y evolucionó favorablemente. Tras permanecer en observación, recibió el alta médica.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4, que interviene bajo la carátula de lesiones dolosas. Los investigadores buscan establecer cómo se desarrolló la pelea y determinar las responsabilidades que puedan corresponder a cada uno de los involucrados.

Para avanzar en la investigación serán clave las grabaciones realizadas por testigos y los testimonios que comenzarán a incorporarse al expediente.