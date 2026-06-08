8 de junio de 2026 - 21:25

Detuvieron al rugbier que empujó a un joven en Mar del Plata que terminó atropellado por un auto

La discusión quedó registrada en video y terminó con un joven de 22 años cayendo a la calzada en el momento en que pasaba un automóvil. La Justicia continúa investigando lo ocurrido.

La Justicia continúa investigando el caso en Mar del Plata.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

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El acusado quedó imputado por el delito de lesiones dolosas. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, encabezada por la fiscal Costanza Mandagarán, que continúa reuniendo pruebas y tomando declaraciones para reconstruir con precisión cómo se produjo el hecho.

El caso ocurrió en la zona de Playa Grande, en la calle Primera Junta. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una discusión entre varias personas derivó en una agresión que terminó con un joven de 22 años cayendo a la calzada en el momento en que pasaba un automóvil.

Impactante video: el motivo de la discusión

De acuerdo con la causa, la víctima identificada como Valentín (22) salía de un boliche cuando accedió a darle un cigarrillo a un cuidacoches de la zona. En ese contexto, el rugbier Matías Fay comenzó a insultar al “trapito” y el joven intervino para intentar calmar la situación. Simplemente buscaba frenar la pelea.

Sin embargo, la discusión escaló rápidamente. Según testimonios incorporados al expediente, el ahora detenido se acercó a Valentín y le exigió reiteradamente que le pidiera disculpas, pero no existía un motivo claro para hacerlo.

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La secuencia quedó registrada en videos, que luego se volvió viral en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que el acusado empuja a la víctima, que pierde el equilibrio y cae hacia atrás. Luego, un Peugeot 308 que circulaba por la calle no logra evitarlo y termina atropellándolo.

La Justicia investiga lo ocurrido

A pesar de la violencia del impacto, el joven logró reincorporarse por sus propios medios. Poco después arribó personal de emergencias, que asistió al joven herido y lo trasladó para su evaluación médica.

A pesar de la magnitud del impacto, la víctima sufrió politraumatismos y evolucionó favorablemente. Tras permanecer en observación, recibió el alta médica.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4, que interviene bajo la carátula de lesiones dolosas. Los investigadores buscan establecer cómo se desarrolló la pelea y determinar las responsabilidades que puedan corresponder a cada uno de los involucrados.

Para avanzar en la investigación serán clave las grabaciones realizadas por testigos y los testimonios que comenzarán a incorporarse al expediente.

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