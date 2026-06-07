Empujaron a un joven durante una discusión callejera en Mar del Plata y lo atropelló un auto

Una violenta pelea ocurrida en la ciudad de Mar del Plata terminó con un joven herido luego de ser atropellado por un automóvil cuando cayó a la calzada en medio de una discusión entre varias personas. El episodio quedó registrado por testigos y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

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El hecho se produjo en la zona de Playa Grande , en la intersección de las calles Primera Junta y Victoria Ocampo , donde, según las primeras informaciones, se desarrolló un conflicto que habría tenido origen en un incidente de tránsito.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, durante la confrontación uno de los participantes empujó a otro joven que formaba parte de la discusión. Como consecuencia de esa acción, la víctima perdió el equilibrio y cayó hacia atrás justo cuando circulaba por el lugar un automóvil similar a un Peugeot 208 blanco .

Terrible lo que pasó en Mar del Plata. Miren esto pic.twitter.com/vQBARNtF6Z

Las imágenes muestran que el conductor no logró evitar la colisión y terminó embistiendo al joven. Tras el impacto, el cuerpo golpeó contra el parabrisas del vehículo antes de caer sobre el asfalto .

La secuencia generó conmoción entre quienes presenciaron el episodio debido a la violencia del choque y al desenlace que pudo haber tenido.

La Justicia investiga lo ocurrido

Según trascendió, luego del incidente las personas que participaban de la pelea se retiraron del lugar. Poco después arribó personal de emergencias, que asistió al joven herido y lo trasladó para su evaluación médica.

A pesar de la magnitud del impacto, la víctima sufrió politraumatismos y evolucionó favorablemente. Tras permanecer en observación, recibió el alta médica.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4, que interviene bajo la carátula de lesiones dolosas. Los investigadores buscan establecer cómo se desarrolló la pelea, identificar a todos los participantes y determinar las responsabilidades que puedan corresponder a cada uno de los involucrados.

Para avanzar en la investigación serán clave las grabaciones realizadas por testigos y los testimonios que comenzarán a incorporarse al expediente.