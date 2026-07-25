Ocurrió ayer en Córdoba. La familia dijo que no escucharon nada en toda la noche y cuando se despertaron se encontraron con la casa totalmente revuelta.

Les entraron a robar mientras dormían, les vaciaron las cuentas y sospechan que los adormecieron con gas.

Una familia de la ciudad de Córdoba denunció haber sido víctima de un impactante robo mientras dormía. Los delincuentes ingresaron a la vivienda, recorrieron todos los ambientes, se llevaron electrodomésticos, ropa, alimentos y otros objetos de valor, además de acceder a las cuentas bancarias de las víctimas. Ahora, una de las principales hipótesis de la investigación es que los asaltantes habrían utilizado algún tipo de gas o sustancia para adormecer a los ocupantes y evitar que despertaran durante el asalto.

El hecho ocurrió ayer en una vivienda ubicada en el barrio 1° de Mayo, en la capital cordobesa, y recién fue descubierto cuando la familia se levantó y encontró la casa completamente revuelta.

"Nos robaron la tranquilidad", resumió Fernando, dueño de la vivienda, al relatar el dramático episodio en diálogo con Telenoche, de El Doce.

Sospechan que fueron adormecidos Según contó la víctima, él, su esposa y sus hijos durmieron toda la noche sin escuchar ningún ruido, pese a que los delincuentes permanecieron varios minutos dentro de la casa mientras sustraían pertenencias.

Por ese motivo, los investigadores analizan la posibilidad de que los ladrones hayan utilizado algún tipo de gas o sustancia para mantener dormidos a los integrantes de la familia durante el robo.

Al despertar, comprobaron que faltaban electrodomésticos, prendas de vestir, alimentos y otros elementos de valor. Sin embargo, el perjuicio fue aún mayor cuando descubrieron que los delincuentes también habían logrado acceder a sus cuentas bancarias y realizaron movimientos con el dinero disponible. La familia trabaja ahora junto a las entidades financieras y la Justicia para determinar el alcance del perjuicio económico y reconstruir cómo actuó la banda.