25 de julio de 2026 - 12:04

Junín: tres jóvenes resultaron heridos tras un vuelco en Ruta 60

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, a pocos metros de la rotonda de la Doble Vía. Dos de los ocupantes fueron trasladados al Hospital Perrupato con lesiones.

Tres jóvenes resultaron heridos tras un vuelco en Ruta 60, en Junín

Tres jóvenes resultaron heridos tras un vuelco en Ruta 60, en Junín

Foto:

Por Enrique Pfaab

Tres jóvenes protagonizaron un vuelco este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 60 (Carril Retamo), en Junín, luego de que el automóvil en el que circulaban terminara apoyado sobre uno de sus laterales, por causas que son materia de investigación.

Leé además

estudios revelan que las generaciones mas jovenes envejecen mas rapido y podrian tener mayor riesgo de cancer antes de los 50 anos

Estudios revelan que las generaciones más jóvenes envejecen más rápido y podrían tener mayor riesgo de cáncer antes de los 50 años
las personas nacidas entre 1975 y 1985 tuvieron 5 responsabilidades que los jovenes del siglo apenas puede soportar

Las personas nacidas entre 1975 y 1985 tuvieron 5 responsabilidades que los jóvenes del siglo apenas puede soportar

El hecho se registró alrededor de las 7.15, a unos 100 metros al oeste de la rotonda que conecta con la Doble Vía del Este. Al arribar al lugar, personal policial constató que un Fiat Palio se encontraba volcado sobre su lateral izquierdo, sobre la vereda ubicada al norte de la calzada.

El vehículo era conducido por un joven de 22 años, quien viajaba acompañado por otros dos hombres, de 27 y 20 años.

Como consecuencia del siniestro, el conductor y uno de los acompañantes sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Alfredo Perrupato, de San Martín, para su evaluación y atención médica. El tercer ocupante manifestó no presentar lesiones de consideración y rechazó el traslado.

Por disposición de la ayudante fiscal de turno, se ordenó la realización del dosaje de alcohol al conductor, además de las pericias correspondientes por parte de Policía Científica.

Las actuaciones buscan determinar la mecánica del vuelco y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Hasta el momento no se informó la participación de otros vehículos en el hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Intentaron asaltar la casa de Scioli: delincuentes armados ingresaron con máscaras de payaso y uno era su excustodio.

Intentaron asaltar la casa de Scioli: delincuentes armados ingresaron con máscaras de payaso y uno era su excustodio

Por Redacción Policiales
Les entraron a robar mientras dormían, les vaciaron las cuentas y sospechan que los adormecieron con gas.

Les entraron a robar mientras dormían, les vaciaron las cuentas y sospechan que los adormecieron con gas

Por Redacción Policiales
Femicidio en Merlo: asesinó a golpes a su mujer y después se suicidió arrojándose a las vías del tren | imagen ilustrativa

Femicidio en Merlo: asesinó a golpes a su mujer y después se suicidó arrojándose a las vías del tren

Por Redacción Policiales
Conductor alcoholizado atropelló y mató a un peatón en Maipú

Muerte de un peatón de 74 años: imputaron por homicidio culposo agravado al abogado animalista que lo atropelló

Por Oscar Guillén