Junín: tres jóvenes resultaron heridos tras un vuelco en Ruta 60

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, a pocos metros de la rotonda de la Doble Vía. Dos de los ocupantes fueron trasladados al Hospital Perrupato con lesiones.

Tres jóvenes protagonizaron un vuelco este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 60 (Carril Retamo), en Junín, luego de que el automóvil en el que circulaban terminara apoyado sobre uno de sus laterales, por causas que son materia de investigación.

El hecho se registró alrededor de las 7.15, a unos 100 metros al oeste de la rotonda que conecta con la Doble Vía del Este. Al arribar al lugar, personal policial constató que un Fiat Palio se encontraba volcado sobre su lateral izquierdo, sobre la vereda ubicada al norte de la calzada.

El vehículo era conducido por un joven de 22 años, quien viajaba acompañado por otros dos hombres, de 27 y 20 años.

Como consecuencia del siniestro, el conductor y uno de los acompañantes sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Alfredo Perrupato, de San Martín, para su evaluación y atención médica. El tercer ocupante manifestó no presentar lesiones de consideración y rechazó el traslado.

Por disposición de la ayudante fiscal de turno, se ordenó la realización del dosaje de alcohol al conductor, además de las pericias correspondientes por parte de Policía Científica.