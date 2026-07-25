25 de julio de 2026 - 21:28

Una adolescente tuvo grave accidente de karting en Junín y fue trasladada en helicóptero al Notti

La víctima sufrió politraumatismos tras un siniestro en el Autódromo Guido Maineri. Debido a la complejidad de sus lesiones, se activó un operativo sanitario aéreo para derivarla al Hospital Notti.

Hospital Notti

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante este sábado una adolescente de 13 años protagonizó un accidente mientras participaba en una actividad de karting en el departamento de Junín y tuvo que ser internada.

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El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 18, durante una tarde de competencia y recreación en el Autódromo Guido Maineri, ubicado en la zona de La Colonia.

Ante la gravedad del impacto, la joven fue asistida inicialmente en el Hospital Perrupato. Sin embargo, tras ser diagnosticada con politraumatismos graves, los profesionales médicos determinaron que el cuadro requería una derivación inmediata a un centro asistencial de mayor complejidad para garantizar su estabilidad.

Para agilizar el traslado y evitar demoras críticas por tierra, se solicitó la intervención del cuerpo de aviación policial. El helicóptero Halcón III fue el encargado de realizar la evacuación sanitaria, trasladando a la menor de urgencia directamente hacia el Hospital Notti.

Mientras la adolescente permanece bajo observación médica, las autoridades han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho.

Personal policial, en conjunto con la Unidad Investigativa y la Oficina Fiscal de San Martín, trabajaron en el autódromo para realizar las pericias necesarias y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

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