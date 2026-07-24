Encontraron a un enfermero muerto en un hospital: tenía una jeringa clavada y se reaviva el caso "Propofest"

La Justicia investiga la muerte de un enfermero de 51 años que fue encontrado sin vida dentro del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. El cuerpo presentaba una jeringa clavada en el abdomen y, junto a él, había dos puntas de ampollas, por lo que se ordenó una serie de pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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El hallazgo se produjo durante la noche del miércoles, cuando una compañera de trabajo encontró al hombre en el área de Hematología del centro asistencial y alertó de inmediato a las autoridades.

Tras la intervención del personal policial y judicial, se preservó la escena para que la Policía Científica realizara los peritajes correspondientes. La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz y fue caratulada como averiguación de causales de muerte .

De acuerdo con los primeros informes, el enfermero fue hallado recostado boca arriba, con una jeringa incrustada en el abdomen y dos puntas de ampollas a su lado.

La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un paro cardíaco , aunque los investigadores aguardan los resultados de estudios toxicológicos y otras pericias complementarias para establecer si el fallecimiento estuvo relacionado con la administración de alguna sustancia.

En el marco de la investigación, una compañera del hospital declaró que el enfermero solía inyectarse sustancias durante su jornada laboral. Ese testimonio llevó a la fiscalía a profundizar las medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido y determinar si existió algún otro factor que incidiera en el desenlace.

El caso también volvió a poner en foco el control de medicamentos e insumos hospitalarios y recordó la causa conocida como "Propofest", que se tramita en la Ciudad de Buenos Aires. En esa investigación están procesados Delfina "Fini" Lanusse y el anestesiólogo Hernán Boveri por el presunto desvío de propofol e insumos del Hospital Italiano para uso privado.