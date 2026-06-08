Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

Soledad Andreani , la dueña del Ford Ka negro que se habría utilizado en el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada brutalmente en la ciudad de Córdoba , fue detenida este lunes por noche por supuesto encubrimiento.

Elizabeth Heredia aseguró que el padre de Agostina tiene denuncias por violencia y abuso

Caso Agostina Vega: detuvieron por encubrimiento a un hombre que vivía en la casa de Barrelier

Según informaron, la mujer fue quien le prestó el vehículo a Claudio Barrelier para trasladar los restos de la joven asesinada desde su casa de barrio Cofico hasta el basural de Ampliación Ferreyra, según se pudo observar en las cámaras de seguridad incorporadas al expediente.

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Barrelier , imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta , de 47 años, acusado también por encubrimiento.

Días atrás, la familia de Agostina Vega se presentó en la fiscalía de Córdoba para presentar pruebas contra la dueña del Ford Ka negro. Según el abogado Carlos Nayi, ya habían reclamado la captura de la mujer ya que, a su entender, tenía un rol activo en la cadena de encubrimiento.

En declaraciones con los medios, la mujer (quien había sido novia de Barrelier) había negado toda participación con el crimen de Agostina. Allí expresó que le había prestado el coche a Barrelier porque había sido "engañada". "Barrelier me arruinó la vida", manifestó.

De esta manera, ya hay tres personas imputadas por este alevoso femicidio. En tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones.