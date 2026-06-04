Caso Agostina Vega: detuvieron por encubrimiento a un hombre que vivía en la casa de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sumó un segundo detenido este jueves. Se trata de un inquilino de Claudio Barrelier, quien vivía en la casa donde fue asesinada la adolescente.

En Aconcagua Radio, Fabio Páez, el padre de Chiara Páez, la chica cuyo femicidio dio origen al Ni Una Menos

La Justicia impuso secreto de sumario en la causa por el femicidio de Agostina Vega

Según informaron, el sospechoso fue identificado como Osvaldo Fasseta de 47 años y estaría acusado de encubrimiento agravado. El hombre fue aprehendido luego de entrevistas en los medios, donde dio detalles de la búsqueda de Agostina.

Se trata de un hombre que horas antes del descubrimiento de los restos de Agostina, habría asegurado que había convivido en la casa de barrio Cofico junto a Barrelier. Además en una entrevista dio un detalle que le llamó la atención, horas después de la desaparición de la joven. “Habían puesto un acolchado color clarito en la cama donde yo dormía”, manifestó.

Por otro lado, sostuvo que no sospechó de Barrelier hasta que salió a la luz el testimonio del remisero que relaciona a la adolescente junto al principal acusado.

Embed "Tengo miedo de quedar 'un perejil', de quedar pegado": habla un amigo de Barrelier y de la mamá de Agostina que vivió en "la casa del horror" pic.twitter.com/jEYmEqFuoJ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 4, 2026

Además, el segundo detenido había sumado detalles de la dinámica dentro de la vivienda compartida. Según expresó, Barrelier pasaba largas horas encerrado en una habitación que utilizaba de manera exclusiva, donde restringía el acceso al resto de los inquilinos.

Según indicó el abogado del segundo detenido, había conocido a Barrelier hace 10 meses: “Se conocían por ser hinchas de Instituto. (Claudio) es el que le presenta a la madre de Agostina y a Agostina. Él le ofreció su casa, él se quedaba ahí”.

El defensor de Fasseta también aclaró que su cliente se estaba quedando en la casa de su madre, donde también vivían sus dos hijos. En las próximas horas se espera que avance la declaración indagatoria.