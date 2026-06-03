Caso Agostina Vega: hallaron una carta de la adolescente y volvieron a allanar la casa de Barrelier

La investigación por el presunto femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó nuevas medidas de prueba este jueves con un nuevo allanamiento realizado en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier , principal acusado en la causa.

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Durante el procedimiento, efectivos de la Policía de Córdoba y especialistas de la Policía Científica secuestraron prendas de vestir y llevaron adelante distintas pericias destinadas a reconstruir la mecánica del crimen. Además, una carta escrita por la adolescente fue incorporada al expediente judicial para su análisis.

El operativo se desarrolló en una propiedad ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 2800 , en barrio Cofico, donde los investigadores realizaron una inspección exhaustiva del lugar. Según informaron fuentes vinculadas a la causa, los peritos efectuaron una planimetría forense para relevar las características de los ambientes y buscaron posibles rastros biológicos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Nuevo allanamiento en la casa de Barrelier: la Justicia analiza una carta escrita por Agostina.

Los especialistas intentan determinar distintos aspectos relacionados con la mecánica de la muerte mediante el análisis de evidencias presentes en la vivienda. En paralelo, las autoridades realizaron otro procedimiento en un lavadero donde habría sido limpiado el Ford Ka negro que, según la investigación, habría sido utilizado para trasladar a Agostina hasta la zona de Ampliación Ferreyra , donde posteriormente fueron hallados sus restos.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, durante ese operativo fueron secuestradas dos esponjas y un trapo que ahora serán sometidos a peritajes.

La carta hallada por la familia

Mientras se desarrollaban las medidas judiciales, familiares de la adolescente participaron de la movilización por Ni Una Menos en la ciudad de Córdoba para reclamar justicia por el caso. En ese contexto, la abuela de la víctima, Elizabeth, confirmó que encontró una carta escrita por Agostina entre sus pertenencias y que decidió entregarla a la Fiscalía para que sea analizada dentro de la investigación.

La mujer explicó que el documento fue hallado en un cajón donde la adolescente guardaba su ropa y sostuvo que reflejaba aspectos de su vida personal. Sin embargo, prefirió no brindar detalles sobre su contenido mientras la causa continúa en curso.

Al respecto detalló que se trata de la “vida que se llevó desde que nació” y sostuvo: “Decía todo lo que ella venía viviendo. Prefiero no decirlo en este momento”.

Embed Elizabeth, la abuela de Agostina, explicó cuál fue la evidencia que la familia aportó a la causa por el femicidio: "La última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior. La encontré esta mañana" pic.twitter.com/mdZVQW1wf0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 3, 2026

Refuerzan el equipo de fiscales

Por otra parte, el fiscal Raúl Garzón resolvió incorporar a dos fiscales especializados en violencia de género para colaborar en la investigación.

Se trata de Juan Fernando Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, y de Claudia Alejandra Romero, responsable de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del Cuarto Turno.

La decisión busca fortalecer el análisis de las distintas líneas investigativas abiertas en torno al caso.