Rocío Igarzábal reveló que sufrió abuso sexual en la infancia y compartió un mensaje por Ni Una Menos

La actriz y cantante Rocío Igarzábal eligió una fecha cargada de simbolismo para compartir uno de los episodios más dolorosos de su vida. La ex protagonista de Casi Ángeles publicó un extenso testimonio en sus redes sociales donde reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía apenas cinco años.

Ni Una Menos: masiva marcha frente al Congreso para reclamar Justicia y pedir el fin de la violencia de género

La publicación llegó en un contexto de fuerte sensibilidad social en torno a la violencia de género y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las plataformas digitales . Miles de usuarios respondieron con mensajes de apoyo, solidaridad y también con testimonios personales que reflejaron experiencias similares.

Igarzábal decidió contar su historia a través de una serie de publicaciones en Instagram. En la primera de ellas mostró una fotografía tomada cuando tenía cinco años y acompañó la imagen con un mensaje contundente.

“ Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años . Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”, escribió. La actriz relató que el agresor pertenecía a su entorno cercano y que era una persona en la que su familia depositaba confianza, una situación que suele repetirse en numerosos casos de abuso infantil.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ROCIO (@rochi_igarzabalok)

Las consecuencias que arrastró durante años

En una segunda publicación, acompañada por otra imagen de su niñez, Igarzábal profundizó sobre el impacto que aquella experiencia tuvo en distintas etapas de su vida. “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”, expresó.

Con pocas palabras, la artista resumió años de silencio, sufrimiento y dificultades emocionales derivadas del abuso. Su testimonio puso el foco en las consecuencias que muchas víctimas enfrentan durante décadas antes de poder hablar sobre lo ocurrido.

Rocío Igarzábal se sube a un "Taxi”

Un mensaje que trascendió lo personal

La última publicación amplió el relato individual hacia una reflexión colectiva sobre la violencia que atraviesan miles de mujeres y niñas. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, escribió.

Luego agregó una de las frases que más repercusión generó entre sus seguidores. “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.

La actriz concluyó su mensaje con una convocatoria a sostener la lucha contra la violencia de género y el abuso. “Y hoy somos su Voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”.

Al pie de la publicación añadió una dedicatoria especial: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #NiUnaMenos”.