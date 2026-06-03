Jueves con nubosidad variable y temperatura estable en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 6°C. Cómo estará el tiempo los próximos días.

Este jueves en Mendoza se esperan condiciones de marcada estabilidad atmosférica y continuidad en los registros térmicos, manteniendo el ambiente fresco y típico de la temporada otoñal. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada no tendrá grandes sobresaltos meteorológicos en la superficie.

El reporte oficial detalla para mañana un escenario parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 6°C, el sol logrará entibiar el ambiente durante la tarde, impulsando el termómetro hasta una máxima de 17°C.

En cuanto a la circulación del aire, se prevé la presencia de vientos leves del noreste, configurando un clima calmo en los sectores llanos.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por frío extremo, tormentas ni viento Zonda para el Gran Mendoza, lo que garantiza un desarrollo normal de las actividades cotidianas y escolares.

En la Cordillera el panorama mostrará condiciones estables en los sectores del centro y norte provincial, permitiendo en principio una buena visibilidad para el tránsito. Sin embargo, el escenario será diferente hacia el sur, donde se esperan precipitaciones.