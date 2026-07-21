21 de julio de 2026 - 20:38

Miércoles con nubosidad variable y leve repunte térmico en Mendoza: de cuánto será la máxima

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa una paulatina mejora en las condiciones del llano tras el paso del frente frío, con vientos leves del noreste. En el arco andino continuarán las nevadas ligeras.

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este miércoles.

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este miércoles.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá un miércoles 22 de julio con una estabilización parcial del tiempo, con un lento cese de las precipitaciones. Según informa la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia dejará atrás las condiciones severas del inicio de la semana, abriendo paso a una paulatina recuperación.

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La jornada en el llano estará definida por un panorama de parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Tras un amanecer marcadamente frío en el que la mínima se ubicará en apenas 1°C, la disminución de la cobertura nubosa permitirá que el sol gane terreno durante la tarde. Esto impulsará el termómetro hasta una máxima estimada de 11°C, brindando un modesto alivio frente al frío previo.

En la cordillera las condiciones extremas también comenzarán a perder intensidad de manera paulatina. El pronóstico oficial advierte de la persistencia de nevadas ligeras en cordillera, lo que mantendrá el ambiente frío y helado sobre los pasos fronterizos.

Pronóstico extendido: jueves con más sol y temperatura en ascenso

Para el jueves 23 de julio, el pronóstico extendido anticipa una consolidación del tiempo agradable por la tarde, aunque con inestabilidad en zonas de montaña. Se prevé un día algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste y neblinas matinales.

La máxima alcanzará los 15°C mientras que la mínima será de 3°C. Sin embargo, se prevén precipitaciones en la precordillera del Valle de Uco y nevadas de intensidad moderada en cordillera.

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