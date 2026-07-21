En pleno temporal en Alta Montaña, la advertencia de vecinos: "Tanta nieve trae enormes responsabilidades"

La nieve sigue cayendo sobre la Alta Montaña mendocina y, de acuerdo al pronóstico extendido, el temporal continuará hasta los primeros días de agosto (aunque con algunas ventanas -interrupciones-). Las imágenes de las villas cordilleranas ( Uspallata, Penitentes, Puente del Inca y Las Cuevas , entre otras) hablan por sí solas.

Evacuaron a turistas que quedaron varados en medio del temporal de nieve en alta montaña

Techos completamente blancos, puertas y ventanas sepultadas, caminos invisibles cubiertos por más de 3 metros de nieve en algunos sectores, la ruta internacional cerrada y vecinos solidarios que se ayudan entre sí para "palear" la nieve y poder salir de sus casas utilizando esquís o raquetas que les permitan caminar sobre la nieve sin hundirse.

No es una película, una novela literaria de suspenso ni una serie de streaming. Es lo que, desde hace casi una semana viven los lugareños de la Alta Montaña y en el foco de uno de los temporales de nieve más intensos de las últimas décadas .

Desde Puente del Inca -uno de los puntos más afectados por el temporal-, el guía turístico Matías Cortizo -quien vive en este paraje- compartió una reflexión -con tintes de llamada de atención - dirigida al Gobierno de Mendoza, al Ente Mendoza Turismo y a las autoridades responsables de la zona.

" Hoy, en Alta Montaña, estamos viviendo un temporal histórico de nieve. Por suerte, hoy abro la puerta de mi casa y encuentro más de dos metros de la nieve más pura y abundante que recuerdo desde mi infancia ", destaca Cortizo en sus palabras, que no tardaron en viralizarse en las redes y que refleja el día a día de quienes viven en estas localidades.

"Desde hace días no dejamos de empuñar la pala para abrir nuestras puertas, despejar techos, liberar accesos y ayudar a nuestros vecinos", resume. Y agrega que ese esfuerzo cotidiano demuestra que quienes viven en la montaña saben convivir con estos fenómenos extremos.

En pleno temporal en Alta Montaña, la advertencia de vecinos: "Tanta nieve trae enormes responsabilidades" Foto: Gentileza Bruno Brachetta

Según describe Cortizo, en Puente del Inca viven actualmente apenas 17 personas. Son quienes, desde hace días, no dejan de palear y palear nieve, ya sea para despejar accesos, liberar techos y colaborar entre vecinos para que puedan salir de sus casas (muchas de ellas, casi sepultadas por la nieve).

"Desde hace días no dejamos de empuñar la pala para abrir nuestras puertas, despejar techos, liberar accesos y ayudar a nuestros vecinos", resume. Y agrega que ese esfuerzo cotidiano demuestra que quienes viven en la montaña saben convivir con estos fenómenos extremos.

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El detalle es que, casi de inmediato, Cortizo plantea el interrogante referido a si el resto de la estructura estatal está preparada para responder cuando pase el temporal y el corredor internacional que vincula a Argentina con Chile por medio del Paso Internacional Cristo Redentor vuelva a abrirse.

"Como prestadores turísticos tenemos una oportunidad única en nuestras manos. Podemos convertir este invierno en una verdadera vidriera al mundo. Somos el corredor más directo de la Argentina y la Ruta Nacional 7 no solo es el camino de los camiones; también es el camino de miles de turistas que vienen a conocer nuestra montaña.Por eso necesitamos que el Estado esté a la altura de este momento histórico", exhorta Cortizo.

El "Lado B" de una nevada histórica

Las intensas nevadas obligaron al cierre preventivo de la Ruta Nacional 7 y del paso internacional durante varios días. Las villas cordilleranas quedaron prácticamente aisladas mientras máquinas y operarios de Vialidad Nacional trabajan para mantener despejado el corredor internacional. También está participando Gendarmería Nacional de estos operativos.

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años Foto: Gentileza Bruno Brachetta

Consultados por Los Andes, los antiguos habitantes de la zona describen que siempre han convivido con la nieve, aunque reconocen que la acumulación registrada durante este temporal es una de las más importantes de los últimos años.

Paradójicamente, tal y como plantea Cortizo, es esa misma nieve que hoy genera complicaciones y dolores de cabeza la que podría transformarse en uno de los mayores atractivos turísticos del invierno cuando pase esta contingencia.

Una vidriera al mundo

Cortizo hace foco en este temporal, aunque no solamente deteniéndose en las dificultades actuales, sino que invita a pensar en lo que ocurrirá cuando vuelvan a ingresar turistas a la Alta Montaña. Y es aquí donde habla de la posibilidad de "convertir este invierno en una verdadera vidriera al mundo".

https://www.losandes.com.ar/sociedad/asi-es-vivir-atrapados-alta-montana-el-temporal-mas-intenso-los-ultimos-anos-n5999149 Gentileza: Lito Calabrese

Pero, para ello, Cortizo considera que el Estado debe comenzar desde ahora a preparar la infraestructura necesaria para recibir a los turistas que llegarán a visitar la nieve una vez que reabra el tránsito.

Estacionamientos, senderos y espacios públicos

Entre los principales pedidos menciona la necesidad de disponer de playas de estacionamiento limpias y operativas desde Punta de Vacas hasta Las Cuevas, coordinando tareas con Vialidad Nacional para garantizar espacios seguros.

También advierte que harán falta más trabajadores y equipamiento para despejar baños públicos, senderos peatonales, monumentos, centros de salud y otros espacios comunitarios que hoy permanecen cubiertos por la nieve.

https://www.losandes.com.ar/sociedad/asi-es-vivir-atrapados-alta-montana-el-temporal-mas-intenso-los-ultimos-anos-n5999149 Foto: gentileza Bruno Brachetta

El objetivo debería ser que, cuando el pronóstico permita habilitar nuevamente el acceso, los visitantes encuentren localidades preparadas para recibirlos.

"El pueblo está haciendo un enorme esfuerzo, pero vamos a necesitar más manos, más personal y más herramientas", detalla Cortizo

Un llamado a trabajar juntos

En otro tramo de su reflexión, Cortizo recupera una idea que viene planteando desde hace tiempo: la necesidad de que el sector público y el privado trabajen de manera coordinada. Y considera que "ese momento llegó".

https://www.losandes.com.ar/sociedad/asi-es-vivir-atrapados-alta-montana-el-temporal-mas-intenso-los-ultimos-anos-n5999149 Gentileza: Lito Calabrese

"Está en nuestras manos aprovechar este regalo extraordinario que nos dio la Pachamama para que toda la industria del turismo invernal pueda volver a levantar la cabeza después de tiempos muy difíciles. No arruinemos esta oportunidad con malas decisiones, con desorganización, con precios por las nubes o con malos modales", detalla Cortizo, quien pide cuidar al visitante para que tenga una buena experiencia y, de ese modo, vuelva o recomiende la región.

https://www.losandes.com.ar/sociedad/asi-es-vivir-atrapados-alta-montana-el-temporal-mas-intenso-los-ultimos-anos-n5999149 Gentileza: Lito Calabrese

"Funcionarios: esto es histórico. Nosotros, los vecinos y prestadoras de Alta Montaña, ya empezamos a responder con trabajo, esfuerzo y compromiso. Ahora depende de ustedes. Depende de ustedes que Mendoza sea recordada como una provincia que estuvo a la altura de una nevada histórica, con acceso ordenado, seguro y disfrutable para todos; o que los próximos meses queden marcados por errores que pudieron evitarse".

"La nieve ya hizo su parte"

De acuerdo a Cortizo, la histórica nevada representa una oportunidad para que toda la industria turística de la cordillera pueda recuperarse después de años complejos. Aunque advierte que ese objetivo dependerá de las decisiones que se tomen durante las próximas semanas.