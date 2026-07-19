Temporal en Alta Montaña: ya rescataron a 30 personas atrapadas por la nieve

En una serie de operativos, un total de 30 personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en diversos puntos de la zona de alta montaña mendocina en medio del intenso temporal que afecta la zona.

Evacuaron a turistas que quedaron varados en medio del temporal de nieve en alta montaña

Fin de semana frío en Mendoza: se esperan lluvias en el llano y fuertes nevadas en alta montaña

El procedimiento más reciente y numeroso tuvo lugar en Puente del Inca , donde se logró asistir a 12 personas, elevando la cifra total de rescatados que incluye también a personas auxiliadas en Horcones (5), Penitentes (4) y Las Cuevas (2).

Los rescatistas debieron enfrentar condiciones extremas, marcadas por fuertes nevadas y el fenómeno de viento blanco , el cual reduce drásticamente la visibilidad y dificulta la orientación, manteniendo actualmente cerrada la circulación en el sector.

La magnitud del fenómeno meteorológico, que inició el miércoles y se intensificó en las últimas horas, h a dejado registros históricos de acumulación de nieve.

Hasta la mañana de este sábado, se reportaron 3,30 metros de nieve en Las Cuevas , entre 2 y 2,50 metros en Puente del Inca y 2 metros en Penitentes.

El pronóstico para los próximos días no es alentador. Las autoridades advirtieron que las nevadas continuarán durante todo el sábado y que las condiciones climáticas adversas podrían extenderse hasta el 31 de julio.

Se recomienda a la población evitar cualquier intento de circulación por la zona cordillerana debido a la persistencia de fuertes ráfagas de viento y el riesgo constante que supone el temporal.