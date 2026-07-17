Fin de semana frío en Mendoza: se esperan lluvias en el llano y fuertes nevadas en alta montaña

El ingreso de aire frío y húmedo generará un marcado descenso de la temperatura a partir del sábado. Las condiciones de inestabilidad se extenderán hasta el comienzo de la próxima semana con máximas que no superarán los 14°C.

Mendoza se prepara para vivir un fin de semana de condiciones netamente invernales. El ingreso de un frente frío combinado con un alto índice de humedad modificará por completo el escenario meteorológico en toda la provincia. Tanto la Dirección de Contingencias Climáticas como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan días grises, precipitaciones y un temporal persistente en la cordillera.

El pronóstico para el fin de semana en Mendoza Para mañana, sábado 18 de julio, el pronóstico oficial indica una jornada mayormente nublada y muy fría. Se prevé la ocurrencia de precipitaciones en los sectores llanos, acompañadas de vientos leves del sudeste. En alta montaña la situación será más compleja, ya que se mantendrán las nevadas intensas. El termómetro registrará un marcado descenso con una máxima de 14°C y una mínima de 3°C.

El domingo 19 de julio el panorama no mostrará grandes mejorías. Las condiciones de frío e inestabilidad continuarán dominando el territorio provincial con cielos cubiertos y vientos persistentes del sudeste. Hacia la noche, se espera la probabilidad de precipitaciones aisladas, mientras que en la zona cordillerana seguirán registrándose nevadas. Para este día, la temperatura máxima se mantendrá en 14°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 2°C.

¿Continuará el frío y las nevadas en la alta montaña? El inicio de la semana laboral profundizará el escenario invernal. Para el lunes 20 de julio, el extendido anticipa que el tiempo se mantendrá frío, con el cielo parcialmente nublado y vientos que rotarán hacia el sector sur. La cordillera registrará una continuidad en las nevadas, en tanto que en el llano se espera un nuevo retroceso de la temperatura, alcanzando una máxima de 13°C y una mínima de apenas 2°C.