Minería en Mendoza: APROCAM, Worklift y CasemMza lanzan una capacitación para empresas de transporte

El crecimiento de la minería en Mendoza abre nuevas oportunidades para las empresas vinculadas al transporte , pero también plantea la necesidad de incorporar capacitación y herramientas para responder a las nuevas exigencias de la actividad.

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En este contexto, Fundación APROCAM , junto a Worklift y CasemMza , presentará una alianza estratégica destinada a acompañar al sector transporte frente a los desafíos que traerá la expansión minera.

La propuesta tendrá como eje el seminario “Ingeniería que salva vidas” , una iniciativa que dará inicio a una nueva etapa de formación para las empresas del rubro.

La alianza estratégica entre Fundación APROCAM + Worklift y Fundación APROCAM + CasemMza busca generar nuevas herramientas de capacitación para las empresas de transporte que quieran prepararse ante el crecimiento de la actividad minera.

La jornada estará enfocada en acompañar al sector frente a los nuevos desafíos operativos que surgen con el desarrollo de la minería, una industria que demanda mayores niveles de preparación y adaptación.

El encuentro incluirá el seminario “Ingeniería que salva vidas”, una iniciativa que marcará el comienzo de un ciclo de capacitación pensado para fortalecer los conocimientos y capacidades de las empresas vinculadas al transporte.

La propuesta apunta a brindar herramientas de formación para que las empresas puedan afrontar las nuevas demandas de la industria minera.

La actividad se realizará el 21 de julio a las 12 horas en el Auditorio Oscar Dicesare, ubicado en Lavalle 359, Ciudad de Mendoza. El evento será exclusivo para socios de APROCAM con cuota al día. Las empresas interesadas podrán inscribirse a través del formulario oficial: https://forms.gle/kR2Twf7yLRKU6tNU9

Desde la organización destacaron la importancia de tomar decisiones anticipadas para acompañar la transformación del sector: “Las decisiones que tu empresa tome hoy pueden abrirle las puertas a las oportunidades que traerá la minería en los próximos años.”

La formación será clave para que el transporte acompañe el crecimiento de la minería

El avance de la minería en Mendoza plantea un escenario con nuevas posibilidades para las empresas de transporte, que deberán estar preparadas para responder a las demandas de una actividad en expansión.

En este marco, las propuestas de capacitación impulsadas por APROCAM, Worklift y CasemMza apuntan a brindar espacios de aprendizaje y actualización para que los actores del sector puedan afrontar los próximos desafíos con mayor preparación.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la actividad minera y el transporte, promoviendo una adaptación progresiva de las empresas ante las oportunidades que puede generar el crecimiento de esta industria en la provincia.