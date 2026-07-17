La Renga en Mendoza: comenzó la venta de entradas para el esperado show en el Frank Romero Day

Tras el anuncio oficial, este jueves 16 de julio arrancó de manera formal la comercialización de los pases para el concierto que La Renga ofrecerá en Mendoza el 21 de noviembre en el teatro Griego Frank Romero Day .

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La Renga confirmó su show en Mendoza: cuál es la fecha elegida

Los fanáticos ya pueden adquirir sus ubicaciones de forma virtual para asegurar su presencia en este esperado reencuentro musical en la provincia.

Los accesos generales se establecieron bajo una tarifa unificada de $ 80.000 , cifra a la que se le debe añadir un monto adicional de $ 8.000 en concepto de costo por el servicio de la plataforma de comercialización de los pases. De acuerdo con la organización del espectáculo, el recinto seleccionado dispondrá únicamente de dos grandes zonas habilitadas para albergar a los asistentes: el sector de Campo y el sector de Popular.

Toda la gestión de compra se realiza de manera centralizada a través del sitio web oficial denominado Arteinfernal .

Desde la productora emitieron una advertencia sumamente importante para los potenciales compradores que operen por primera vez dentro de este portal.

Entradas con tarjeta de crédito y débito

Aquellos usuarios que utilicen una tarjeta de crédito o débito debutante en dicho sistema electrónico deberán completar de manera obligatoria una validación previa de su identidad. Esta medida de seguridad indispensable implementada por la ticketera puede demorar un lapso de hasta 72 horas hábiles en ser aprobada formalmente.

En lo que respecta a las facilidades de pago para el público interesado en asistir, se detalló que los clientes pertenecientes a la entidad Tarjeta Naranja contarán con un beneficio exclusivo.

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Estos compradores disponen de la alternativa de financiar la adquisición de sus pases en hasta tres cuotas sin interés mediante el uso de la conocida modalidad Plan Z.

Con estas condiciones sobre la mesa, se dio inicio al proceso para ver a una de las bandas más convocantes del país, cuyas localidades ya se encuentran plenamente disponibles de manera online para todos los seguidores que decidan concurrir al evento.

La Renga y... ¿el show del año?

El show de La Renga en Mendoza representa una de las citas culturales y musicales más destacadas de todo el año, y ha generado desde el primer momento una enorme expectativa entre todo el público rockero de la región mendocina.

Se trata tal vez de la banda más convocante del país, así que se espera un gran show en nuestra provincia.