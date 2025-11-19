19 de noviembre de 2025 - 12:09

Mariana Brey dijo que La Renga era famosa solo por Milei y la destrozaron: "Vos sos conocida por ser el g..."

Los usuarios no tardaron en retrucarle con la trayectoria de la banda de rock. Otros directamente la atacaron por su defensa permanente y vínculo con Javier Milei.

Mariana Brey dijo que La Renga tenía que agradecerle a Javier Milei por hacerlos conocidos.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un nuevo comentario de Mariana Brey encendió la polémica. La periodista acusó a la banda de rock La Renga de no ser conocida y que Javier Milei les hizo un favor al usar su canción “Panic show”. En redes salieron al ataque y le dijeron: “Vos sos conocida por ser el gato del presidente”.

“¿Fue en Luján el show de La Renga? Mirá lo que hicieron”, dijo la conductora al mencionar la performance donde un artista de talla baja subió al escenario con una máscara de Milei durante Panic Show.

Acto seguido, lanzó la frase que generó el revuelo: “Tienen que agradecerle a Milei, Dios mío. Yo la cara de los cantantes no la conocía. No son Cerati, Calamaro o Fito Páez. No sabés quiénes son”.

“El g... del presidente”

Las redes estallaron ante el comentario de Brey. Usuarios y fans del rock nacional subrayaron que La Renga es una de las bandas más populares y convocantes de Argentina, con una trayectoria de décadas, giras multitudinarias y seguidores fieles.

Algunas de las críticas fueron: “La pregunta es: ¿quién conoce a Mariana buey?”, “Yo la conocí por Rocío Marengo, cuando en un desfile Mariana Brey la agarró de los pelos y le pegó, después no se supo más de ella hasta ahora que es la vocera de cabotaje de los Milei" y "Esta muchacha tiene menos calle que Venecia".

Aun así, Brey redobló la apuesta: “Sí sé que existe La Renga, conozco la banda. No es una banda que yo haya seguido, aunque me gustan sus canciones”. Y agregó que “Milei los iluminó el día que eligió su canción” para musicalizar actos y apariciones públicas.

