16 de noviembre de 2025 - 18:04

La Renga subió al escenario a su versión de "Javier Milei", tras criticarlo por usar su canción

Durante un festival, La Renga llevó al escenario a un imitador de Javier Milei mientras tocaban “Panic Show”, profundizando la disputa por el uso político del tema.

La Renga subió a Javier Milei“ al escenario.

La Renga subió a "Javier Milei“ al escenario.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La disputa entre La Renga y el presidente Javier Milei sumó un episodio inesperado durante un show en Luján, Buenos Aires. Allí, la banda de rock realizó una parodia directa contra el mandatario en respuesta al uso constante de la canción “Panic Show” en sus actos políticos.

Por Redacción Política
Por Redacción Política

El conflicto se intensificó días atrás cuando el bajista Tete Iglesias cuestionó públicamente que Milei utilizara el tema sin consentimiento. “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, sostuvo, en una declaración que rápidamente encendió la polémica.

El gesto más explícito llegó durante el festival Dama’s Day —un encuentro que convoca a fanáticos de las motocicletas Harley Davidson— donde La Renga volvió a interpretar su clásico “Panic Show”. En medio del tema, un hombre de baja talla apareció en escena disfrazado de Javier Milei, con una máscara que imitaba el rostro del presidente.

El doble imitó gestos y movimientos del mandatario mientras interactuaba con el vocalista, Chizzo, generando una escena que combinó burla y crítica política. El momento se viralizó de inmediato en redes sociales.

La acción fue interpretada como una respuesta contundente de la banda al uso del tema, especialmente a la frase “Yo soy el león…”, convertida en una suerte de lema durante la campaña de Milei. Con esta intervención, La Renga reforzó su rechazo al uso político de su música y llevó el conflicto directamente al escenario.

Por Fausto Alfonso
Por Carina Bruzzone
Por Carina Bruzzone