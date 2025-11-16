La Renga subió al escenario a su versión de "Javier Milei", tras criticarlo por usar su canción

Durante un festival, La Renga llevó al escenario a un imitador de Javier Milei mientras tocaban “Panic Show”, profundizando la disputa por el uso político del tema.

La disputa entre La Renga y el presidente Javier Milei sumó un episodio inesperado durante un show en Luján, Buenos Aires. Allí, la banda de rock realizó una parodia directa contra el mandatario en respuesta al uso constante de la canción “Panic Show” en sus actos políticos.

El conflicto se intensificó días atrás cuando el bajista Tete Iglesias cuestionó públicamente que Milei utilizara el tema sin consentimiento. “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, sostuvo, en una declaración que rápidamente encendió la polémica.

Embed El mini Milei



La Renga dejó claro una vez más su rechazo a la apropiación de Panic Show. En Luján subieron al escenario a un actor de baja estatura disfrazado del presidente mientras sonaba el tema.



Un mensaje directo y en su terreno contra quien insiste en usar la canción… pic.twitter.com/CVzHj216y6 — Nicolás (@NicoWhite81) November 16, 2025 El gesto más explícito llegó durante el festival Dama’s Day —un encuentro que convoca a fanáticos de las motocicletas Harley Davidson— donde La Renga volvió a interpretar su clásico “Panic Show”. En medio del tema, un hombre de baja talla apareció en escena disfrazado de Javier Milei, con una máscara que imitaba el rostro del presidente.

El doble imitó gestos y movimientos del mandatario mientras interactuaba con el vocalista, Chizzo, generando una escena que combinó burla y crítica política. El momento se viralizó de inmediato en redes sociales.