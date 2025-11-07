La Renga rechazó ser telonera de AC/DC en Argentina: "tenemos nuestras condiciones"

El regreso de AC/DC a la Argentina después de 16 años generó una euforia masiva por el show del 23 de marzo de 2026 en River Plate , parte del Power Up Tour . En la presentación se esperaba que una banda nacional abriera, sin embargo, La Renga rechazó la propuesta y explicaron los motivos.

Como suele ocurrir en espectáculos de este calibre, la banda australiana tendrá un acto de apertura ya confirmado: "The Pretty Reckless", liderada por Taylor Momsen , será la responsable de encender la noche rockera. Será su tercera visita al país, pero sin dudas la más grande de su carrera en Argentina.

Lo que casi nadie sabía es que los productores también buscaron sumar a una reconocida banda nacional. Sin embargo, los integrantes de La Renga, admiradores declarados de AC/DC, decidieron rechazar la propuesta.

En una entrevista con la radio chilena Futuro FM, Gabriel “Tete” Iglesias y Gabriel Goncalves (manager del grupo) fueron claros al explicar la decisión: “ Nos invitaron otra vez a abrir, pero nosotros no somos de abrir . Estás sujeto a ciertas condiciones y preferimos tener nuestras condiciones”.

La banda remarcó que no se trató de una invitación directa de AC/DC, sino de una gestión de productores intermediarios del megaevento. Aun así, la negativa fue contundente.

“Cuando vamos a tocar, nos gusta desplegar nuestro show completo y hacerlo de la mejor manera posible. En estos casos, el tiempo es limitado”, explicó Goncalves.

Por ahora no trascendieron detalles sobre si la propuesta ubicaba a La Renga antes o después de The Pretty Reckless. Lo cierto es que la banda argentina prefiere mantener su propio formato y autonomía, incluso frente a una oportunidad histórica.

Un show y ¿segunda fecha?

Este viernes 7 de noviembre salieron las entradas y en la fila virtual llegaron a haber más de 197 mil personas, sumado al marge de doce días con su show previo en Chile: todo indica que habrá una segunda fecha.