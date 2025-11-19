El día de aniversario de la China Suárez y Mauro Icardi ¿venganza contra Benjamín Vicuña?

La vuelta de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía abrió una nueva ola de especulaciones sobre su relación. Esta vez regresaron sin sus hijos , por motivos distintos, y todo indica que podrían celebrar solos su primer aniversari o, una fecha que ambos fijaron públicamente: el 29 de noviembre .

Antes de tomar el vuelo hacia Argentina, la actriz exhibió en sus redes el primer regalo que recibió de parte del futbolista por su aniversario. Se trata de un bolso rosa de Louis Vuitton , un modelo que ella deseaba y que él eligió para anticipar el festejo.

Ese gesto volvió a instalar en la conversación cuándo comenzó la relación entre ambos , pese a que la hicieron pública semanas después, y sobre los excéntricos regalos que el jugador le hace a su pareja, como le hizo en su momento a Wanda Nara.

El romance de la China y Icardi comenzó de manera privada , después del encuentro en París en 2021 que detonó un escándalo que aún continúa en el centro de la escena conocido como el Wanda Gate.

Tras aquel episodio, no se conocieron avances de la relación, al punto de que ambos cortaron la comunicación . La propia actriz contó en su entrevista con Moria Casán que durante tres años no se hablaron y que ella no quería saber nada con él por el impacto mediático del caso.

Embed - LA CHINA LE PIDIÓ EXPLICACIONES A MAURO AL REENCONTRARSE 3 AÑOS DESPUÉS DE PARÍS: "NO HABLAMOS MÁS"

Un tercero en común los acercó nuevamente. Después de ese reencuentro discreto, retomaron contacto y comenzaron a verse sin hacerlo público. Con el correr de los meses, los rumores se intensificaron, especialmente a fines del año pasado, cuando pasaron juntos Navidad y Año Nuevo y dejaron señales en sus redes. Finalmente, confirmaron que estaban en pareja.

El aniversario de la China e Icardi y el cumpleaños de Benjamín Vicuña

Aunque la historia quedó marcada por aquel inicio turbulento, ahora la atención recae en la fecha elegida como aniversario. El 29 de noviembre no solo representa para ellos el primer año desde que retomaron el vínculo. También coincide con el cumpleaños de Benjamín Vicuña, a quien la China cuestionó en el último tiempo por la falta de acuerdo sobre la residencia permanente de sus hijos en Turquía.

La coincidencia encendió interpretaciones sobre una posible intención de la actriz, aunque ella evitó referirse al asunto. Lo cierto es que, según lo que reveló en la entrevista con Moria, el primer encuentro cara a cara con Icardi ocurrió dos meses después de iniciar los mensajes, mientras el actor chileno y la China ya habían anunciado su separación en agosto de 2021.