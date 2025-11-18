Un quiebre total: La Joaqui reveló la verdadera razón por la que se alejó de la China Suárez

El quiebre entre La Joaqui y la China Suárez se consolidó como uno de los distanciamientos más comentados del ambiente artístico. La ruptura se instaló a partir de cambios personales que acompañaron el paso de la preadultez a los treinta. El episodio tomó forma pública este martes mediante una entrevista en SQP .

La relación atravesó momentos de intensa cercanía, marcada por proyectos compartidos, celebraciones privadas y una exposición mutua que alimentó la narrativa de una amistad sólida. Esa etapa coincidió con el impulso musical que buscaba la actriz. En paralelo, se generaron dinámicas afectivas que exigieron un equilibrio entre vida personal y expectativas mediáticas.

La distancia posterior quedó en evidencia a través de la brusca falta de interacciones en redes y la desaparición de apariciones conjuntas, un gesto que avivó especulaciones sobre el origen del quiebre . La falta de explicaciones oficiales abrió espacio a hipótesis que se multiplicaron entre seguidores y ciclos televisivos.

Las declaraciones de La Joaqui ofrecieron un marco preciso para comprender el modo en que decide sostener o cerrar vínculos. “ Nos desvinculamos porque nos dejamos de pertenecer ”, explicó ante el cronista. Siguió con una reflexión sobre los cambios vitales: “Cuando vas creciendo en la preadultez pensás igual, cuando ya entrás a los treinta tal vez dejás de pensar igual”.

También definió su modo de actuar: “ Si no me estoy entendiendo con vos, la mejor . Vos pensás así, yo así, es mejor. Dejemos el amor intacto”. Más adelante amplió su posición sobre los límites relacionales: “Quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú. No estamos obligados a sostener vínculos donde no tenemos los mismos valores o los mismos pensamientos”.

Además sostuvo que no se pelearía “por un chabón”. Cerró al referirse a la actriz: “Nos dejamos de vincular porque teníamos intereses distintos. Ella quería ir por la izquierda y yo por la derecha. Y lo más sano era decir adiós”.

Las palabras de Yanina Latorre

Luego apareció un registro donde Suárez paseaba en el auto del deportista, difundido por el chofer de confianza del jugador, lo que reforzó sospechas. Yanina Latorre aseguró que la actriz “tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”, interpretación que ganó terreno en el debate.

Según esa versión, Suárez habría iniciado un romance con el trapero mientras él sostenía una relación con la actual pareja de Luck Ra. Ese episodio habría provocado el enojo de La Joaqui y una separación definitiva. En ambos relatos mediáticos aparecieron insinuaciones sobre lealtad, códigos internos del trap y tensiones ya acumuladas.