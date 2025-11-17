Moria Casán le preguntó todo a la China Suárez sobre París: el primer mensaje de Icardi y qué pasó en el hotel

Moria Casán recibió a la China Suárez en su programa y, fiel a su estilo, avanzó sin rodeos sobre cada tema pendiente. La actriz llegó al estudio horas después de grabar con Mario Pergolini y se sentó frente a La One para hablar de su vida personal, de su carrera y, sobre todo, de su relación con Mauro Icardi .

Moria Casán y la China Suárez, en un mano a mano explosivo: "Te voy a preguntar de todo"

Moria Casán lanzó una bomba sobre cómo se manejaban los votos secretos en el "Bailando"

El futbolista estuvo presente en ambos encuentros y acompañó a Eugenia en una jornada de máxima exposición mediática, a pocos días del estreno de " Hija del fuego, la venganza de la bastarda ".

En la entrevista, que mantuvo el tono frontal que caracteriza a Moria, la conductora fue directo al punto: el comienzo del romance entre la China e Icardi en París, en 2021 . La actriz no dudó en recordar aquel momento. “No podía más de los nervios, no podía explicar lo que me pasaba, porque no soy una mujer tímida”, afirmó, al repasar el instante en el que se preparó para encontrarse con él.

La One quiso saber quién dio el primer paso y Eugenia reveló que Mauro la contactó en un momento particularmente difícil de su vida. Contó que él le escribió primero “ en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra” , dijo sobre su relación con Benjamín Vicuña .

Después de aclarar que pidió permiso para compartirlo, reveló el mensaje: “ Esa boquita ”. Según ella, él mantiene una “obsesión” con su boca desde aquel primer intercambio.

Embed - "NOS ENAMORAMOS EN PARÍS": LA CHINA CONTÓ POR PRIMERA VEZ EN DETALLE EL ENCUENTRO CON MAURO ICARDI

La actriz recordó que viajó desde Madrid a París para el encuentro y que llegó antes que él al hotel donde Icardi había reservado una suite. “Llegué yo primero, tenía unos nervios…”, confesó. Además, detalló que pensó su look de manera simple: “Sin maquillaje, zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta blanca. Dije si no le gusto así, ya está”, señaló entre risas.

Qué pasó en el hotel de París en 2021 entre la China e Icardi

También relató qué sintió al verlo por primera vez. “Me impactó, no sabía que era tan alto. Él es muy llamativo, cuando entra a un lugar es imposible no verlo. Se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, recordó sobre aquel encuentro que, según ella, resultó mucho más emocional que lo que imaginaba el público.

Embed - "LLORÉ CUANDO EXPLOTÓ TODO": LA REACCIÓN DE LA CHINA CUANDO WANDA EXPUSO SU ROMANCE CON ICARDI

De hecho, cuando Moria le preguntó sin filtros: “¿Después se fueron a encamar?”, la China fue tajante. “No, fue como una noche mucho más romántica de lo que por ahí se imagina la gente”, dijo. La conductora afirmó que ella “se imagina amor”, y Eugenia coincidió: “Fue así”.

Sin embargo, después de esa noche no tuvieron contacto inmediato. La actriz recordó el estallido mediático posterior y confesó: “Fue tremendo, yo soy muy novelera y me lloré todo”.

Luego agregó que no volvieron a hablarse durante tres años, un silencio que recién se rompió cuando retomaron el vínculo que hoy los encuentra a punto de cumplir un año de novios. "Perdí la cabeza por él", agregó la China.