Moria Casán lanzó una bomba sobre cómo se manejaban los votos secretos en el "Bailando"

La One explicó cómo hacía sus devoluciones a los bailarines y los números que causaban desconcierto.

La vedette, actriz y conductora Moria Casán generó polémica al contar el misterio detrás de las votaciones secretas en el histórico reality “Bailando por un sueño”. El programa era conducido por Marcelo Tinelli en El Trece.

La exjurado confirmó que los números de los famosos votos no dependían de los propios profesionales que sostenían las paletas, sino que eran gestionados directamente por la producción del programa. Así lo confirmó Moria durante su participación en “Mi Primo es así” (Olga), donde recordó su experiencia en el programa.

"Acomodaban los números en la época que estaban las paletas: ahí no existían las matemáticas, era un quilombo"



"Y tu voto secreto era tremendo", le recordó Tomás Kirzner en medio del streaming. "El voto secreto se manejaban ahí con… Ahí no existía las matemáticas", respondió Casán, conocida popularmente como "La One".

La conductora explicó que en varias ocasiones sus devoluciones verbales sobre los bailes no coincidían con los números que finalmente se revelaban en pantalla. “Ahí era un quilombo. Entonces yo le había hablado bien y después ibas a ver el voto secreto. Y la gente me miraba. Era un desconcierto. Era un desconcierto total”, confesó.