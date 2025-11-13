13 de noviembre de 2025 - 19:14

Moria Casán lanzó una bomba sobre cómo se manejaban los votos secretos en el "Bailando"

La One explicó cómo hacía sus devoluciones a los bailarines y los números que causaban desconcierto.

Moria reveló un secreto sobre las votaciones del Bailando

Moria reveló un secreto sobre las votaciones del "Bailando"

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La vedette, actriz y conductora Moria Casán generó polémica al contar el misterio detrás de las votaciones secretas en el histórico reality “Bailando por un sueño”. El programa era conducido por Marcelo Tinelli en El Trece.

Leé además

moria casan y la china suarez, en un mano a mano explosivo: te voy a preguntar de todo

Moria Casán y la China Suárez, en un mano a mano explosivo: "Te voy a preguntar de todo"

Por Redacción Espectáculos
Leo y Thiago: los gemelos que emocionaron a todos en el programa de Guido Kaczka.

Síndrome de Noonan: la historia de los gemelos Leo y Thiago que conmovió en lo de Guido Kaczka

Por Redacción Espectáculos

La exjurado confirmó que los números de los famosos votos no dependían de los propios profesionales que sostenían las paletas, sino que eran gestionados directamente por la producción del programa. Así lo confirmó Moria durante su participación en “Mi Primo es así” (Olga), donde recordó su experiencia en el programa.

Embed

Y tu voto secreto era tremendo”, le recordó Tomás Kirzner en medio del streaming. “El voto secreto se manejaban ahí con… Ahí no existía las matemáticas”, respondió Casán, conocida popularmente como “La One”.

La conductora explicó que en varias ocasiones sus devoluciones verbales sobre los bailes no coincidían con los números que finalmente se revelaban en pantalla. “Ahí era un quilombo. Entonces yo le había hablado bien y después ibas a ver el voto secreto. Y la gente me miraba. Era un desconcierto. Era un desconcierto total”, confesó.

Moria Casán confirmó que se cansó y que no estará en el Bailando 2018
Moria Casán se refirió a los “votos secretos” en el Bailando. (foto archivo)

Moria Casán se refirió a los “votos secretos” en el Bailando. (foto archivo)

Con estas declaraciones, Moria Casán dejó en evidencia que los resultados de los votos eran alterados o manejados por la producción, desmintiendo la percepción de que los números reflejaban exclusivamente la opinión de los jurados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el nieto de 10 anos de moria casan esta de novio con la hija de una famosa

El nieto de 10 años de Moria Casán "está de novio" con la hija de una famosa

Por Redacción Espectáculos
asi fue el debut televisivo de moria casan por la pantalla de eltrece: soy ganica, soy sana, soy feliz

Así fue el debut televisivo de Moria Casán por la pantalla de Eltrece: "Soy gánica, soy sana, soy feliz"

Por Redacción Espectáculos
irreconocible: filtraron las primeras imagenes de sofia gala interpretando a moria casan en su biopic

Irreconocible: filtraron las primeras imágenes de Sofía Gala interpretando a Moria Casán en su biopic

Por Redacción Espectáculos
La serie Netflix sobre una tragedia real que está entre lo más visto de la plataforma.

Al estilo Chernobyl: la nueva serie sobre el "Titanic polaco" que está en Netflix y tiene 5 episodios

Por Redacción Espectáculos