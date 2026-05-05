La inesperada revelación de Flor de la V en una entrevista: "Me enamoré de mujeres"

Flor de la V sorprendió al público y a la propia Moria Casán con una confesión inesperada sobre su intimidad durante una entrevista este martes en el programa La mañana con Moria (El Trece).

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En el marco del juego “Yo nunca”, la actriz se sinceró sobre sus experiencias afectivas en el ámbito laboral: “Yo sí me enamoré en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres” .

Ante la curiosidad de Moria, quien calificó el relato como un “lindo autodescubrimiento”, Flor explicó que este sentimiento surgía de una profunda admiración profesional y estética . Según sus palabras, lo que la movilizaba era el despliegue artístico de sus compañeras.

Embed - "ME ENAMORÉ DE ELIANA GUERCIO TRABAJANDO": confesión picante de Flor de la V en La mañana con Moria

“A mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar... me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento” . Sin embargo, aclaró que en aquel entonces nunca concretó nada debido a sus propios prejuicios .

Al momento de ponerle nombre a esos sentimientos, Flor de la V no dudó en señalar a dos figuras icónicas de la revista porteña con las que compartió cartel: Eliana Guercio y Claudia Fernández.

Sobre Guercio destacó su increíble presencia escénica, recordando especialmente el impacto que causaba cuando “bajaba la escalera en el teatro”.

Mientras que en el caso de Claudia Fernández resaltó su magnetismo sobre las tablas, mencionando que “tiene esta cosa en el escenario de cómo se para, cómo camina, que es cautivante”.

Esta revelación, realizada con total seguridad y sin rastros de incomodidad, muestra a una Flor de la V cada vez más auténtica y dispuesta a compartir su mundo interior sin filtros ni tapujos. La charla cerró en un clima de naturalidad, celebrando la sensibilidad de una artista que supo encontrar en el talento ajeno una fuente de enamoramiento.