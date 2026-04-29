Una actriz de "American Pie" embolsó una suma millonaria a solo una semana de abrir su OnlyFans

La actriz Shannon Elizabeth , recordada por su papel en la saga "American Pie" y "Scary Movie" , ha logrado un éxito financiero sin precedentes en su reciente incursión en el mundo del contenido digital tras abrir una cuenta en OnlyFans. La actriz asegura haber encontrado la libertad que la industria del cine le negó durante décadas.

En apenas siete días tras la apertura de su perfil, la actriz de 52 años generó ingresos que superan los 1.2 millones de dólares . Esta cifra resulta impactante al compararse con el rendimiento comercial de sus últimos proyectos cinematográficos. Por ejemplo, la recaudación global de la película Jay y Bob el silencioso: El reboot (2019) no alcanzó los 5 millones de dólares en todo el mundo.

El lanzamiento de este proyecto no fue casualidad. La cuenta fue inaugurada el pasado 16 de abril , el mismo día en que Elizabeth presentó formalmente la solicitud de divorcio de su esposo, Simon Borchert, con quien estaba casada desde 2021. Según fuentes cercanas, la actriz buscaba una etapa de mayor independencia personal y "libertad" tras su separación.

"He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera", explicó la actriz en una entrevista. Con OnlyFans, asegura haber encontrado una plataforma que le permite gestionar su contenido de manera autónoma y sin la intervención de terceros.

El contenido que ofrece Elizabeth se aleja de la desnudez completa y se enfoca en una faceta "más juguetona, espontánea y completamente sin guion". La actriz promete a sus seguidores una conexión genuina y una mirada "sin filtros" a su vida cotidiana que no permite ninguna otra red social. "Se trata de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans", afirmó sobre este nuevo capítulo.

Una tendencia en aumento

Shannon Elizabeth no es la única figura de la industria tradicional que ha buscado refugio y rentabilidad en esta plataforma británica. Se suma a una lista de celebridades como Carmen Electra y Drea de Matteo, quienes han utilizado OnlyFans para monetizar su imagen directamente y asegurar su estabilidad financiera fuera de los circuitos habituales de los estudios.