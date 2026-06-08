Murió a los 83 años la reconocida actriz María Rosa Fugazot , quien contaba con una extensa trayectoria en teatro, televisión y cine. Fue hallada sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo.

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Vecinos alertaron al servicio de emergencia sobre la descompensación que había sufrido Fugazot este domingo por la noche.

En el lugar había dos mujeres del entorno de la actriz que permitieron el acceso a los médicos del SAME. Una vez que arribó el personal médico, se constató que Fugazot yacía sin signos vitales en la cama de una habitación.

Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre. pic.twitter.com/aL58NDtjoL

“Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre”, publicaron en un emotivo posteo desde la cuenta oficial del Multiteatro para homenajear a la reconocida actriz.

En junio del año pasado había fallecido René Bertrand (53), hijo de la actriz, un hecho que fue muy difícil de sobrellevar desde entonces.

María Rosa Fugazot junto a su hijo René Bertrand, también actor (falleció en junio de 2025) María Rosa Fugazot junto a su hijo René Bertrand, también actor (falleció en junio de 2025) Archivo

El adiós a una de las leyendas de calle Corrientes

Hija de los legendarios artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas, María Rosa llevó el arte en los genes y construyó un camino propio que supo combinar de manera perfecta la masividad del teatro de revista, la complicidad del humor televisivo y el prestigio del drama de autor.

Su desembarco en la televisión la convirtió en un rostro fundamental de los hogares argentinos, especialmente durante los años 80 y 90, cuando se consolidó como una pieza clave en los universos de Gerardo y Hugo Sofovich.

Su participación en ciclos emblemáticos como Operación Ja-Já y, muy especialmente, su rol en los sketches de La peluquería de don Mateo junto a Jorge Porcel, demostraron su enorme timming para la comedia picaresca y popular. Sin embargo, su madurez artística le permitió despegarse de las etiquetas del humor.

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En los últimos años, sorprendió a las audiencias con interpretaciones dramáticas de gran densidad en ficciones de Pol-ka, destacándose de manera brillante como Antonia, la madre del personaje de Julio Chávez en el unitario El Puntero, y en Sos mi hombre.

Su vigencia se extendió incluso hasta la era del streaming, donde tuvo una destacada participación en la aclamada serie Nada (2023, en Disney+), compartiendo elenco con Luis Brandoni y Robert De Niro.

El escenario teatral fue, sin lugar a dudasicas, su gran refugio y el motor que mantuvo encendida su pasión hasta sus últimos meses de vida.

Aunque comenzó su carrera formal a los 15 años como bailarina y vedette, además de explotar su faceta como cantante, Fugazot rápidamente se volcó hacia el teatro de texto, demostrando una plasticidad interpretativa admirable.

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Formó parte de grandes clásicos y comedias como El jardín de los cerezos, La pulga en la oreja y el musical Chicago, pero sus roles consagratorios llegaron con piezas emblemáticas de la escena nacional como Venecia, Porteñas y Flores de acero.

Uno de sus mayores hitos sobre las tablas fue su encarnación de la icónica Poncia en la reversión de La casa de Bernarda Alba dirigida por José María Muscari, una labor que le valió el aplauso unánime de la crítica. Fiel a su espíritu incansable, continuó trabajando en la cartelera porteña con obras recientes como Matar a Mamá y Mi suegra o yo, dejando en claro que el teatro era el espacio donde recargaba sus energías.

Inés Estévez, María Rosa Fugazot y Florencia Raggi en "Matar a mamá" Inés Estévez, María Rosa Fugazot y Florencia Raggi en "Matar a mamá" Archivo

En la pantalla grande, su trayectoria también reflejó la evolución del propio cine argentino. Su debut cinematográfico se produjo en 1966 bajo la dirección de Fernando Ayala en Las locas del conventillo, lo que abrió paso a una intensa etapa durante la década de 1970 donde se convirtió en una figura recurrente de las comedias más taquilleras de la época, acompañando a la mítica dupla de Alberto Olmedo y Jorge Porcel en films como Los caballeros de la cama redonda y Mi novia el....

Con el cambio de milenio, el nuevo cine argentino supo capitalizar su experiencia y solvencia actoral para roles de mayor peso dramático en largometrajes como Chúmbale y El día que me amen, donde aportó una presencia inconfundible y una madurez que enriqueció cada escena.

Casada durante décadas con el recordado actor César Bertrand, transmitió su amor por la profesión a su familia, siendo madre del director y actor René Bertrand y del cantante Javier Caumont.